健康“医”点通
孩子假期饮食如何安排？家长要避开这6大误区
陈子源
2024年02月01日08:46 来源：人民网
寒假期间，孩子容易打破规律饮食习惯，不健康的饮食行为，不仅影响孩子当前的营养状况和身心健康，还可能会引起肥胖等问题。深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军在接受采访时提示，对于孩子饮食，不少家长存在错误的观念。那么，常见的饮食误区有哪些？如何正确安排孩子的饮食？
内容来源于对深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军的采访。
(责编：郝帅、高雷)
陈子源
寒假期间，孩子容易打破规律饮食习惯，不健康的饮食行为，不仅影响孩子当前的营养状况和身心健康，还可能会引起肥胖等问题。深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军在接受采访时提示，对于孩子饮食，不少家长存在错误的观念。那么，常见的饮食误区有哪些？如何正确安排孩子的饮食？
内容来源于对深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军的采访。
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