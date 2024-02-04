吃点啥能暖身扛过低温天气？尤其别忘了它们！

春节临近，这几天低温天气仍持续，在寒冷天气，我们容易感觉饿得快，更想吃东西。这是因为在低温环境下，我们身体内的三大营养素（碳水化合物、蛋白质、脂肪）消耗会增加，以提供能量来维持人体的温度。寒冷在消耗我们更多能量的同时，与能量相关的维生素B1、维生素B2、烟酸消耗量也明显增加。维生素C和维生素A消耗也增加，此外，肾脏排尿作用增强，血锌、镁、钙和钠含量下降，体内钙和钠营养水平明显不足。

低温下的营养需求增加，各类人群都应注意饮食上的调整。

1.保证充足的能量

能量推荐摄入量可以提高10%-15%，通过适当增加脂肪摄入来满足机体能量的需要，提高耐寒能力。

2.选择优质蛋白质

鱼、禽、瘦肉、蛋、奶及大豆类食物是优质蛋白质的良好来源。

3.摄入充足的B族维生素、

维生素C和维生素A

对于御寒这个话题，相对于能量和蛋白质，维生素的补充却常常被我们忽略。要知道，与常温下比较，低温环境中人体维生素的需要量约高30%-50%。在提高耐寒力方面，抗氧化维生素（如维生素C、维生素E和胡萝卜素）同膳食脂肪具有协同作用。尤其是在冬天，户外活动减少，日照短而使体内维生素D合成不足，每天还应额外补充维生素D。

维生素B1含量丰富的食物有：谷类、豆类及干果类。

维生素B2在动物肝脏、肾脏、心脏、乳汁及蛋类中含量丰富。

维生素B6含量最高的食物为白色肉类（如鸡肉和鱼肉）。

维生素C的主要来源是新鲜蔬菜和水果。

维生素A在动物性食物中含量丰富，最好来源是动物肝脏。植物性食物中，最好的来源是深色蔬菜，如菠菜、胡萝卜、韭菜。水果中的杏、柿子、香蕉等维生素A含量也很丰富。

4.保证矿物质摄入

矿物质的摄入也常常被我们忽略，其实，通过平衡膳食摄入充足的钙、铁、碘、镁等矿物质对抵御寒冷特别有益。奶及其制品是钙的最佳来源，大豆制品和海产品含钙也较高。含铁丰富的食物则主要为动物血、蛋黄、动物肝脏、芝麻、黑木耳和红枣等。含碘丰富的食物有海带、紫菜、菠菜、大白菜、玉米等。坚果、豆类、全谷物和水果是食物中含镁大户。

5.充足饮水

冬天，大家也往往容易忽视饮水。水在调节体温、维持身体各项功能方面发挥着重要作用。即使是在冬天，也应保证充足的水分摄入。

天寒地冻，万物收藏。可适当食用羊肉等性质偏温的食物。一碗热腾腾的羊肉萝卜汤喝下去足以在寒冷的冬天让全身变得温暖。

文/周莹 （中国疾病预防控制中心营养与健康所）