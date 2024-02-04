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呼吸道感染恢复后仍咳嗽不止？专家推荐6款中药茶饮

2024年02月04日08:54 来源：人民网

人民网北京2月4日电 （记者乔业琼）最近不少网友反映，感染呼吸道疾病恢复之后仍然咳嗽不止，尤其是接触了冷空气、刺激性气味、烟雾等，更容易引起咳嗽，影响日常生活。对此，西安交通大学第二附属医院中医科副主任医师安鹏根据不同情况，对应推荐6款中药茶饮，以缓解咳嗽的症状。

(责编：乔业琼、吕骞)




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