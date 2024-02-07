小小乡镇卫生院 托起健康大民生

党的二十大报告提出：“发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。”基层医疗卫生机构是我国医疗卫生服务体系的网底，在就近满足群众看病就医需求和维护群众身体健康方面发挥着不可替代的重要作用。

近日，国家卫生健康委发布《“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动方案》（以下简称《行动方案》），旨在持续加强基层医疗卫生机构服务能力建设。《行动方案》要求，到2025年，服务人口超过1万人的乡镇卫生院和社区卫生服务中心普遍达到能力标准，全国达到推荐标准的机构达到20%以上，其中东、中、西部省份分别达到30%、20%和10%以上；服务人口不足1万人或机构人员少于10人的，对照标准持续提升服务能力。

壮大乡镇医疗卫生人才队伍

聚焦稳村级网底，加强基层医疗人才队伍建设。在基层医疗服务体系中，人才是核心要素。

村医是我国广大农村地区的“健康守门人”。农村经济欠发达地区，村医待遇不高、发展空间受限，这个岗位对年轻人的吸引力不足。为了解决这个问题，我国多地通过实施农村订单定向培养等方法，不断提升村医的岗位吸引力。目前，越来越多的年轻人选择回到农村当医生。据了解，2023年，全国各地招聘大学生乡村医生超过5000人。

湖北省按照相对集中、就近便利原则，在省内部分高校统一开展大专层次的乡村医生订单定向培养，给予培养对象一定金额的学费、生活费补助，安排培养对象在定向县域村卫生室工作。河北省将农村订单定向免费医学生待遇落实情况纳入省管领导班子和领导干部的考核，推动待遇保障政策的落实，有效解决了人员留不住的问题。

《行动方案》要求，稳步扩大农村订单定向医学生培养规模，用好和争取编制资源，适应居民服务和业务发展需要。

农村订单定向培养方案为毕业生提供了一条新的就业途径，同时也是一种人才向基层回流的工作导向，是对基层卫生人才队伍建设和服务能力的有力补充。

在乡镇享受优质医疗资源

让基层医生能力走上来，让优质医疗资源沉下去。在科技的辅助下，基层医务人员的医疗知识能够实时更新，患者也能得到更精准的医疗诊断。

湖南省邵东市建成了覆盖全市的远程医疗服务中心，上连多家省市级三甲医院，下连26个乡镇卫生院及部分村卫生室。部分卫生院还在上级部门支持下添置了检查设备，并通过集中强化培训，确保相应卫生院、卫生室的医生具备检查设备操作能力。后端，远程医疗服务中心的专业医生随时待命，只需要一个电话，就可以开展远程心电、远程影像、远程超声、远程会诊、双向转诊、远程教育培训等医学活动，以信息共享做到急诊急救“一站式”服务。

云南省楚雄市通过搭建便民服务平台，设立远程影像、病理诊断、消毒供应、健康管理、信息管理5个资源共享平台，实现了“基层检查、市级出诊断、检查结果互认”的资源共享机制。为农村群众提供了安全、有效、便捷、价廉的公共卫生服务和基本医疗服务，降低了群众的就医成本，有效解决农村，特别是山区群众看病难、看病贵的问题。

《行动方案》要求，完善基层远程医疗服务网络，实现与上级医院的远程会诊、诊断和培训，推动基层检查、上级诊断、结果互认。

强化远程医疗供给服务能力，发展远程医疗，带动提升基层医疗卫生机构诊疗水平，实现优质医疗资源共享，更好惠及群众。

打通中医药服务最后一公里

中医生活化有利于健全完善医疗卫生体系。近年来，国家大力推进医疗卫生体系建设，建成了世界上规模最大的医疗卫生体系，形成了覆盖城乡的医疗卫生服务网。

为了发挥中医药在农村治疗常见病和治未病的作用，福建省三明市尤溪县总医院成立了中医药健康管理部，在全县开展县、乡、村中医药传承发展工作。在各村卫生所，配备标准化的中医治疗设备，并组织村医培训，提升中医药服务能力。

浙江省丽水市松阳县的县中医医院打造了多系统、多功能于一体的中医智能医联体。其中，中医药大数据平台汇集了全县所有医疗机构数据，包括患者处方、药事服务等，能够帮助分析当地人群的疾病特点，同时筛选中医药优势病种，为基层提供优化的中医临床方案。目前，中医智能医联体项目已在松阳县实现县、乡、村三级医疗机构全覆盖，打通了全县中医药服务的最后一公里。

《行动方案》指出，到2025年，社区卫生服务中心、乡镇卫生院全部设置中医馆、配备中医医师，能够规范开展10项以上中医药适宜技术，100%社区卫生服务站、80%以上村卫生室能够规范开展6项以上中医药适宜技术。

中医因其自身独有的注重整体、辨证施治的看病方式，探索出一条以中医全科医生为主体，配合远程资料资源辅助的乡村医疗水平提升新途径，一定程度上缓解了基层医生不足的问题，极大地推动了医疗卫生体系建设完善。