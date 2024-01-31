泰康之家：制定创新性方案 助力银发经济发展

养老既是关系亿万老人福祉的民生事业，也是服务实体经济的朝阳产业。作为国家大民生工程核心骨干企业，泰康创新性的将保险支付与实体的医养服务相结合，在全国34个城市布局了39个养老实体项目，不仅让各地的长者享受到了高品质的享老新生活，也为银发经济发展贡献了“泰康方案”，成为保险金融企业服务实体经济的样本。

为积极探索健康老龄化提供示范样本

“我叫潘云秀，今年100岁，人不能闲着。”这是泰康之家·燕园养老社区居民潘奶奶的“享老宣言”。潘奶奶退休后搬进了位于北京昌平的泰康之家·燕园养老社区，这一住就是8年。

“闲不住”的潘奶奶入住燕园社区之后，终于不用再为生活琐事操心，可以全身心地享受活力养老新生活。她主动担任燕园门球队队长、“90后”合唱小组牵头人、丝网花布艺课堂的积极参与者、手工达人......集众多身份于一身的百岁长者，用活力满满的享老生活态度打破了人们对传统养老模式的认知。

其实，潘奶奶的故事只是过万名泰康居民享老生活方式的一个缩影。在泰康之家，长辈们的银发价值将被重新认识、定位和发掘，可以继续追寻自己年轻时候的梦想，开启第二人生新篇章。

泰康之家也打造了一整套成熟的文娱服务体系，给长辈们提供施展“银发智慧”的平台。据介绍，截至目前泰康之家全国已运营社区共开设了约390门课程，拥有居民俱乐部约285个，长辈们在这里充分享受到“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”带来的幸福感和获得感。

健康是享老的基础。入住泰康之家的居民平均年龄81岁，且多数存在多病共存的情况，尤其对于高龄的“潘奶奶们”而言，开启享老新生活的背后离不开高品质的医疗健康保障。作为医养结合的机构代表，泰康之家创新打造了“一个社区、一家医院”模式，让居民在家门口就能享受到触手可及的高品质医疗健康服务。

医养融合模式让老年人享受高品质医疗健康服务。（受访者供图）

目前，泰康之家已经在全国有13家康复医院投入运营。针对老人最关注的医疗健康需求，医院重点以老年医学、康复医学、健康管理等老年学科为重点，为长辈提供“预防—临床诊疗—康复”等连续性的整合医疗健康服务，致力于将养老与医疗深度结合，有效解决了“在医院不能养老，在家不能看病”的难题，为积极探索健康老龄化提供了示范样本。

为港澳居民在广东养老创造便利条件

目前，泰康之家已经在19个城市有20家社区投入连锁运营，目前在住居民1.1万人，为全国各地的“长辈们”提供了高品质养老生活服务。

广州泰康之家·粤园的“粤港越开心——香港居民见面会”活动。（受访者供图）

“我刚来粤园冇多久，你系几时来嘅。”“原来你也系香港呀，怪唔得亲切，有乜事可以揾我！”“我很中意粤园，呢度好冧我嘅一切。”这是在广州泰康之家·粤园养老社区举行的“粤港越开心——香港居民见面会”活动中，来自香港的居民在交流养老心声。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出，深化养老服务合作，支持港澳投资者在珠三角九市按规定以独资、合资或合作等方式兴办养老等社会服务机构，为港澳居民在广东养老创造便利条件。去年6月，粤港两地还共同签署了《关于共同推进粤港两地养老合作的备忘录》，旨在共同推进两地养老服务合作实现跨越式发展，让广大湾区老年人安享幸福晚年。

“目前，在泰康之家·粤园和泰康之家·鹏园入住的香港居民当中，一半左右是过去在内地后来移民去香港的长者，现在选择落叶归根。另一半则是土生土长的香港居民，他们更看重内地养老机构良好的硬件条件和软性服务。”泰康保险集团管委会成员、泰康之家首席执行官邱建伟表示。

粤港澳大湾区也是泰康之家重点布局的区域，已经布局了广州泰康之家·粤园、深圳泰康之家·鹏园、佛山泰康之家·禅园三家高品质养老社区，形成了“一省三园”养老格局，备受当地长辈青睐。

值得一提的是，针对香港居民，泰康之家还“量身定制”了一系列服务举措。比如泰康之家·鹏园在餐饮方面专门推出港式早茶等适合港澳长者口味的餐点，在班车出行方面特别规划了社区到口岸的路线，在团队方面要求熟练掌握粤语，并在社区标识标牌方面增加英文介绍等等，充分满足香港居民在社区的个性化享老需求。

银发经济涉及面广、产业链长、业态多元，发展养老事业和养老产业，既是“家事”，也是“国事”。泰康方面表示，愿与各方齐心发力共同促进银发经济高质量发展，不断增进老年人福祉，贡献为人民服务的“企业方案”。