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健康“医”点通

假期儿童意外多发 如何预防？

陈子源

2024年02月07日09:32 来源：人民网

春节假期,走亲访友多,聚餐应酬多,家长容易疏忽对孩子的照顾。同时，由于儿童生活经验不足，自我保护和自觉规避风险意识不强，一氧化碳中毒、烧烫伤、气道异物等各类安全事故在假期时易发。温州医科大学附属第二医院儿童呼吸科主管护师吴居逸、儿童呼吸科主任护师李锦燕在接受采访时表示，家长和孩子要提高健康与安全意识，注意预防伤害事故的发生。

(责编：申佳平、吕骞)




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