“舌尖经济”开辟新赛道

春节将至，年夜饭预订热门紧俏，年货选购红红火火。一个显著变化是，紧盯大鱼大肉的人少了，选择绿色有机、低脂低糖的人多了。从“吃得饱”到“吃得好”再到“吃得健康”，年夜饭的变化，彰显农业大国的坚实底气，也催生消费市场的全新机遇。

何止是年夜饭，百姓日常餐桌的变化同样不小。随着经济社会发展、人民生活水平提升，“菜篮子”“果盘子”变得更丰富，鱼虾、菌菇、有机蔬菜等逐渐成了老百姓餐桌上的“主角”，出门下馆子成为家庭聚餐、朋友聚会的平常选择。2023年我国餐饮收入同比增长20.4%，增速领跑服务业；餐饮年收入首次突破5万亿元，创下历史新高。民以食为天，尽享舌尖美味，释放澎湃消费活力，推动我国餐饮业强势复苏，行业发展信心稳固增强。

抚今追昔，餐桌更丰盛、美味更多元，折射经济社会全方位发展进步。2023年，我国居民每年人均消费的干鲜瓜果类超过54.7千克，智利车厘子、泰国榴莲、越南火龙果、墨西哥牛油果等销量大增。冬季原本是海鲜类产品生产的淡季，但如今一年四季线上线下都能买到鱼、虾、蟹、贝类等多样水产品。以前不怎么吃虾的甘肃张掖，把南美对虾做成了特色产业；地处内陆的新疆，培育出雪蟹这样的“网红”产品……老百姓餐桌供应越来越丰盛，依托的是销售与物流体系更加畅通完备、全球经济更加联通和贸易更加便利化，背靠的是在“大食物观”指引下不断壮大的农业产业新版图。

今天，中国消费者的食品餐饮消费，既重量，也重质。一个典型的例子是国家统计局数据里的“升”和“降”——2013年以来的10年里，肉蛋奶、蔬菜的消费量都在增长，而全国城镇居民人均食糖消费量和食用油消费量则在逐年减少。外卖平台数据显示，“吃得健康”成为2023年最显眼的关键词之一；过去三年，“少油”“少盐”“少糖”订单量逐年增长。营养健康理念深入人心，为产业提档升级提供了新机遇。

实际上，餐饮业一头连着农业发展、一头连着服务消费，在需求侧和供给侧都大有可为。据报道，2023年餐饮业带动农副食材、食品加工业等相关产业约2万亿元营收，推动我国经济回升向好。从新中式茶饮、预制菜等持续走红，到餐饮品牌联名动漫、热播影视剧抱团发展，再到“餐饮+直播”“餐饮+亲子”“餐饮+农业观光”等创新不断涌现，文化赋能、跨界创新为餐饮业投资开辟新赛道。“舌尖”还能带动“脚尖”，追着美食去旅行成为越来越多人的选择，为文旅业扩容打开了一扇新窗。新体验、新场景、新业态层出不穷，餐饮消费迸发出的新活力，正不断转化成经济发展的旺盛动能。餐饮相关行业的持续繁荣，不仅关乎产业做大、企业做强，还将对促就业、惠民生等方方面面产生积极影响。

习近平总书记指出：“要树立大食物观，从更好满足人民美好生活需要出发，掌握人民群众食物结构变化趋势，在确保粮食供给的同时，保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给，缺了哪样也不行。”丰富多元的中华美食，让人们的“味蕾”需求在春节期间集中释放，烘托出家庭团聚的浓浓烟火气。“舌尖经济”见证生活幸福度，打开市场新角度，拉动农业跑出高质量发展加速度。期待春节餐饮消费迎来开门红，带动全年消费一路飘红，托举中国经济稳中向好、越来越好。

《 人民日报 》（ 2024年02月07日 05 版）