新春走基层｜家门口，更有“医”靠——山东沂南建设紧密型县域医共体见闻

“大夫，我这段时间经常打哆嗦，还心慌。”前不久，山东临沂沂南县辛集镇刘庄子村村民贺红娜来到村卫生室，乡医刘焕奎给她佩戴好设备，采集心电数据。不一会，卫生室收到沂南县人民医院反馈的诊断意见。“这是感冒发烧引起的心动过速，休息几天就好。”刘焕奎说。

“只需要3分钟，心电图的诊断报告就能传回来，如果碰上心肌梗死等危急情况，县里会第一时间开辟急救绿色通道。”刘焕奎一边整理设备，一边给记者介绍。

在村卫生室就能做心电图检查，是沂南县推进紧密型县域医共体改革的成果之一。去年，沂南县为全县23处乡镇卫生院、270家村卫生室配备心电采集设备，并在县人民医院建立远程心电中心。这种“基层检查、上级诊断、精准救治”的医疗模式，已累计服务4.07万人次，成功救治急性心肌梗死患者187人次。

沂南县建立远程心电中心，搭建起“心电一张网”。新华社记者杨文 摄

2022年底，沂南县将3家县直医院、23处乡镇卫生院、389个村卫生室组建成3家医疗健康服务集团，由牵头医院对各镇村公立医疗机构人、财、物整体托管，实行一体化管理。“让心电监测到村、中医适宜技术到村、老年人全程医疗服务到村，促进优质医疗资源均衡布局，老百姓足不出村就可享受到县级诊疗服务，在家门口更有‘医’靠。”沂南县委书记侯占夫说。

不久前，沂南县人民医院免费为孙祖镇岱庄卫生院安装了一台进口16排CT，影像检查实时传输回县里，既一定程度解决基层诊断人员不足问题，也提高了诊断符合率。

在沂南县卫健局局长李家福看来，医疗改革后乡镇卫生院的大额支出、工程建设、药耗采购等事项由集团集中研究、统一招标，支出成本降低了，管理也更加规范高效，形成全县“一盘棋”的医疗服务体系。

在沂南县中医医院智慧共享中药房，记者看到质量追溯系统大屏上实时显示处方接方、调配、煎煮等信息，几名医务人员正在药房穿梭忙碌。

在沂南县中医医院智慧共享中药房，工作人员正在配药。新华社记者杨文 摄

“以前都是拿了中药回家煎，现在医院里给煎好，还免费送到家，可方便了。”湖头镇李家哨村村民张竹秀说。

“近期流感多发，中药汤剂比较受欢迎。”沂南县中医医院党委书记谭振花告诉记者，乡镇卫生院每天有100多张中药处方，共享中药房配置20台智能全自动煎药机、6台自动打包机，基本当天就可以将药免费送到群众家中，最晚不会超过第二天。随着医共体建设逐步推进，中医药在疾病预防、保健、治未病、康复等方面应用越来越广。

据了解，一年多来，沂南县构建起医疗资源三级贯通均衡布局和“全覆盖、上下联、融合型”的医疗服务新格局。2023年前三个季度，沂南县县内住院人次占比87.3%，同比提高5.7%；县域内就诊率91.3%，同比提高7.6%；基层医疗机构门急诊占比68.4%，同比提高8.6%。（记者杨文）