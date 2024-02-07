脑植入物成功控制癫痫和强迫症

科技日报北京2月6日电 （记者张梦然）美国俄勒冈健康与科学大学（OHSU）的一名女患者成为世界上第一个受益于植入式大脑刺激器的患者。这种刺激器通过有效控制，改变了两种让她备受困扰的疾病症状：癫痫发作和强迫症。这项发表于《神经元》杂志的案例研究，描述了一种反应性神经刺激系统（RNS）的交互式编程，该系统可成功控制曾经扰乱这名患者生活的疾病。

在开始用RNS治疗之前，美国患者艾梅柏·皮尔森因强迫症而每天不停洗手，直到破皮流血。她的手已被洗得非常干燥，仅弯曲手指都会弄裂关节皮肤；她还会反复检查窗户和壁橱，并反复确保炉子已关闭。外出就餐时，她也不能坐在别人身边，因为担心旁人的食物会弄脏她。

2019年3月5日，她接受了一场手术。OHSU医学院神经外科团队在她的脑部植入了电极，起初主要目的是控制她的癫痫发作。

皮尔森已在2018年接受过治疗耐药性癫痫发作的标准手术，切除了造成癫痫发作的一小部分大脑。但手术仅阻止了她的部分病症而不是全部，所以皮尔森选择植入RNS。这种新型植入物可主动监测大脑活动，并在癫痫发作开始之前发出小脉冲以平息病症。

在治疗过程中，皮尔森了解到有些人报告说这些植入物还可缓解精神疾病，包括强迫症。于是，她决定尝试一下。

在大脑植入后的几个月，皮尔森意外发现自己的强迫症有所缓解。4年后，这场手术彻底改变了她的生活，强迫症正在逐渐离她远去。她表示“已经能够与生活中的人建立更健康的关系”。

研究人员称，双程序植入设备可监视与癫痫和强迫症相关的大脑活动，它是世界上唯一可同时治疗两种疾病的设备，是独立编程的，针对癫痫的方案与强迫症的方案并不相同。