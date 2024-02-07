春节临近，各地年货消费旺了起来，批发市场、购物中心、大小超市人头攒动，消费市场需求旺盛、活力澎湃。各地各部门多措并举，增加商品品种、保障供应、稳定物价，更好地满足消费者的节日需求。

加强市场监测，确保重要民生商品价格稳定

一捆捆甘蔗堆得像小山，一箱箱水果码放得整整齐齐，几车绿叶蔬菜正在卸货。在贵州黔东南苗族侗族自治州最大的农副产品物流园里，送货的大卡车、进货的小货车、市民的购物车川流不息。

“砂糖橘皮薄肉甜、价格合适，每年春节前我都来这里买砂糖橘全家吃。”黔东南州凯里市市民王文霞说。

“目前物流园内新鲜瓜果蔬菜供应充足，粮食存量2000吨，可保供45天，油存量200吨可保供20天，价格稳定。”凯里市银田物流园副总经理杨尧介绍。

“今天先买30斤肉做香肠，过两天再来买排骨、肉馅，反正价格不会有太大变化。”黑龙江黑河市市民周楠边在菜市场选购边说。

在黑河市肉类经销企业小闯肉铺的冷库内，牛肉、羊肉、猪肉、水产品分类摆放，库存丰富。企业经理闯少平说：“我们跟省内大型屠宰企业都有合作，有自己的冷链物流，目前为春节备货1000吨。”

从南到北，春节前各地消费市场持续升温，粮、油、肉、菜、蛋、奶等各类生活商品供应充足、价格稳定。为保障人民群众安心过节，顺应群众对重要民生商品价格质量的关切，国家市场监督管理总局下发通知，部署开展春节期间重要民生商品稳价保质工作。各地市场监管部门围绕节日消费热点，建立食品、工业产品、生活服务、药品4大类监管清单，加强重要民生商品价格监测，强化价格监管执法。

吉林上线“价格收费行为监管监测预警服务平台”微信小程序，设置300余个价格监测网点，根据每日价格信息，开展价格走势分析和风险评估，筛选高风险商品服务品类，对价格异常波动信息第一时间向属地监管人员精准推送，提高了价格违法问题线索核查处置效率。

浙江宁波市组织63家商超百货企业组建“商超物价员”队伍，健全内部价格管理制度，做好价格政策宣传，专人专岗提高价格自律，有效解决价格纠纷，如实报送价格信息，做好经营者消费者桥梁，引导企业建立价格行为合规管理体系。

山东淄博市沂源县以超市、旅游、餐饮、宾馆、交通、药店等行业为重点开展价格警示，引导商户自觉遵守价格提醒告诫内容。立健天和堂药店业务负责人江玉波说：“自觉维护良好价格秩序，公司有统一的价格监测系统，任何门店无法擅自调价，切实做到稳价保质。”

市场监管总局价监竞争局价格监管三处处长乔宇说，确保春节期间市场价格稳定，全力保障春节市场运行，更好满足民众节日需求，推动消费升温。

严控产品质量，促进产业升级

龙年春节临近，各地市场上“龙元素”的商品人气攀升，龙偶挂件、龙形挂灯、龙主题玩具等商品销售火爆。

“春节前店里进了一些龙年玩具，销量不错。比如这款龙王形象的陀螺玩具，可以组合拆分，玩法很多，比传统陀螺更有趣。”辽宁沈阳市铁西区一家超市的销售员周育英说。

如今，消费者选购年货时不再局限于传统的对联、福字、灯笼，一些依托文化IP、有独特设计、质量过硬、细节讲究的年货颇受市场青睐。

如何满足消费者对高品质年货玩具的需求？要从生产源头抓好质量。全国玩具产能约有一半在广东汕头市澄海区，这里玩具生产、经营单位超4.9万家，玩具品牌拥有量、IP授权量、专利授权量均居全国第一，产业高度集聚。

广州海关技术中心玩具婴童用品检测研究所风险验证评价实验室主任霍炜强介绍，澄海区小微企业众多，是产品监管重点地区。

为切实提高玩具产品质量，广东省市场监管局组建玩具“产品医院”，派出质量技术专家到澄海区驻点帮扶。奥飞娱乐有限公司产品总监胡东青介绍：“在专家帮助下，公司组建了检测实验室，在设计、研发、测试、投产等环节对产品进行质量监测，完善了企业标准体系，产品质量进一步提升。”

春节前夕，市场监管总局组织对烟花爆竹、羽绒服装等13种产品开展产品质量国家监督抽查。各地市场监管部门对抽检不合格的生产单位依法进行了处罚，对不合格产品依法采取查封、扣押等措施，严禁生产销售，有力地净化了年货市场。

消费者对产品质量的关注度越来越高。中国人民大学国家发展与战略研究院刘瑞明认为，当前消费提质升级和高质量发展成为主导趋势。人们对品质、创新和个性化的消费需求不断增强，升级类消费市场将持续活跃。

加大抽检力度，守护好“舌尖上的年味”

“今年年夜饭订好了。”北京市东城区居民杨丽珍说，“忙了一年，大年三十不想下厨房，计划打扮得美美的出去吃，一家老小也换换口味。”

年夜饭是春节的“重头戏”，也是广大消费者关注的焦点。美团数据显示，1月以来，预订除夕夜餐厅桌位的订单量较去年增长超3倍。从区域看，上海、北京、天津、杭州、深圳年夜饭预订量位居全国前五。数据分析显示，消费者最关注的是食品安全、菜品质量，其次是人均价格和就餐环境。

北京华侨大厦餐饮部总监赵屹说：“随着春节临近，年夜饭预订也迎来高峰，我们推出多种规格的套餐，满足不同消费需求。特别注意保证食材品质，提前遴选稳定可靠的供应商，把好源头质量关。”

北京市东城区市场监管局东华门街道所所长马志勇介绍：“新春临近，我们提前对辖区内供应年夜饭的餐饮企业进行摸排统计，针对食品原料、加工制作、餐具洗消、人员健康、明码标价、客诉处理等关键点，加强监管，守护好‘舌尖上的年味’；同时指导餐饮企业科学评估接待能力，合理制订采购计划，避免超出加工能力接餐或者造成食品浪费。”

“春节还是想念‘妈妈的味道’。”在上海读书的河北保定市高碑店市居民周雅君回到老家过年，从食材采买到洗菜备菜，在给妈妈打下手的同时，还学了几道家常菜手艺。她说：“要想味道好，首先食材好。新鲜美味的食材，只要简单烹饪就是一道美食。”

春节期间，高碑店市场监管局北城市场监管所提高了市场巡查频次，比如对首衡市场每日抽检由700批次提升至1000批次。“根据春节期间消费特点，加大蔬果、肉类、水产等重点品种的检测频次，做好风险提示等工作。我们15分钟可以检测96个样品，快检效率大幅度提升。” 执法人员李海昆说，将全面推广运用食品追溯系统，确保产品来源安全可靠，防止不合格产品进入市场销售。一旦发现问题，立即启动追溯预案，人员、车辆、商品全要素追溯，并冻结该批次商品交易，追回不合格商品。

为保障老百姓“舌尖上的安全”，市场监管总局1月30日召开春节期间食品安全监管工作部署调度会，要求结合春节节令特点，紧盯重点产品、重点环节、重点地区、重点风险，加大监督检查频次，严惩违法违规行为。市场监管总局党组成员带队深入基层开展安全检查，指导各地以节日特色食品、畜禽肉类、蛋类、水产品、时令果蔬等为重点品种，以大型商场超市、农批（贸）市场以及承办年夜饭、聚餐活动较多的餐饮经营单位等为重点单位，切实加强节日期间监督检查力度，强化风险排查。

年夜饭要安全、美味，也要讲究健康。中国农业大学教授范志红建议，在年夜饭餐桌上，传统硬菜、荤素搭配菜和蔬菜菜肴比例最好遵循1∶1∶1的原则。这样，食材比例均衡，既能满足口味多样化的需求，也有益于营养平衡。

《 人民日报 》（ 2024年02月07日 19 版）