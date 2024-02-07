从年货包裹看消费趋势

年货热，快递忙。近日，年货消费需求的增长，带动快递业务量出现一个高于日常水平的小高峰。国家邮政局数据显示，自农历腊月初八以来，全国快递业务处于高位运行状态，日均揽收量在4.5亿件以上，较去年农历同期增长20%以上。

往来穿梭的一件件快递包裹，传递着浓浓的年味和思念，也映射出年货消费新活力。在这张庞大的快递物流网上，年货产品运行呈现怎样的流动状态？透过小小包裹，能洞见哪些年货消费趋势？春节临近，记者探访了相关企业。

总量增——

年货寄递量大幅增长，折射出消费需求持续改善

“最近真是太忙了！”顺丰北京国贸片区雅宝路业务部经理牛安钉说，随着春节将近，最近单日收派件量持续增长，约为1.6万件，比平时增加4000多件。

牛安钉介绍，眼下增长的收派件量大多为年货和礼品。他负责的网点范围内有不少特色食品门店。“很多人返乡前买一些寄回家里，在一定程度上增加了年货寄递量。”

在浙江海宁，年货快递同样火爆。“最近赶上本地商家组织的‘年货节’，1月的整体增量环比提高了20%—30%。光我这个网点，每天发件量就有6000到8000件。”海宁皮革城韵达网点负责人刘勇介绍，发出的快递主要是皮衣、羽绒服等特色服装，与往年相比，今年“年货节”时间拉长，网点业务量水涨船高。

南北包裹上量，是年货消费旺盛的一个缩影。“春节临近，大量的人员流动也伴随着物品的快速流通。从监测数据看，节前消费需求旺盛，特色农产品、生鲜、礼品、日用品等品类寄递量均有显著增加。”国家邮政局邮政业安全中心有关负责人许良锋说。

年货寄递量大幅增长，折射出消费需求持续改善。这既得益于市场需求的持续回暖，也依赖于行业运力的不断提高。

新技术加速应用，正不断创造消费新场景。

“人还没到，年货先到了！”最近，在海南海口工作的张女士收到信息，自己通过无人机寄递业务寄送的芒果、莲雾等海南特色年货已抵达目的地广东湛江徐闻县。

春节前夕，顺丰旗下丰翼科技陆续增加琼州海峡无人机飞行架次，缓解年货跨海运输压力，最快3小时便可送达。

无人机翻山越海，无人车也加入派送队伍。

北京顺义后沙峪，一辆辆黄色自动配送车正载着年货包裹驶向附近社区。“这些自动配送车，在假日期间将持续稳定地为附近居民提供配送服务。”美团自动车配送部工作人员封海洋说。

结构优——

年货产品品质提升，消费升级态势不变

“随着消费结构不断升级，年货包裹跨越南北的长距离流动正在成为常态。”许良锋说，一些高品质的农特产品正借助快递网络快速销往各地，助力年货包裹体量逐年增长。

生鲜品、时效件寄递量在增加，年货产品品质提升，消费升级态势不变。

凌晨时分，亚洲最大鲜切花交易市场云南昆明斗南花卉市场内依然灯火通明。“忙！有时午饭都来不及吃。”花商刘丹说，1月以来，订单量不断增长，目前每天都有超5000份鲜花订单从这里寄出。

“如今，鲜花消费快速走进日常生活。”中通云南管理中心负责人李显林介绍，近两个月来，每天都有超24吨年宵花从昆明抵达北京、上海等城市，基本可实现省会城市24小时内送达。

类似鲜切花这样的“急鲜特”产品，正逐渐成为年货产品的主力军。“通过实时处理每日流入和流出的包裹，我们发现，今年春节前夕，用户购买年货产品时使用泡沫箱的包裹数量明显增多，这意味着有更多消费者购买了生鲜品。”菜鸟速递上海一级分拨中心经理赵猛说，“一般我们会优先流转这种时效件包裹，保证末端快递员及时派送。”

快递业也在与旅游业深度融合，激发消费新动能。

冰雪季到来，东北地区旅游业的火热也带动了农特产品消费。随着冷链物流的不断完善，一条条个大体肥的胖头鱼，不再只是当地人才能尝到的美味。

“我们定制了全鱼专属箱，并在包装箱内增加保温棉和冰袋，确保消费者收货时商品完整、新鲜。”京东快递相关负责人介绍，春节前夕，不少游客选择现捕现寄，有力带动了当地的生鲜消费。自查干湖开捕以来，京东物流已运出超400吨胖头鱼。

潜能足——

农村年货寄递件增多，消费潜力不断释放

“从‘快递下乡’到‘快递进村’，得益于近年来不断健全的农村物流体系，农村消费潜能得到有效激发。”许良锋说，广大农村地区的年货寄递件不断增多，意味着农村市场消费潜力正不断释放。

“以前最快也要七八天，自打去年底设立了自营快递站点，如今也能‘次日达’了。”西藏那曲色尼区小伙拉巴说，今年村民们买年货更方便了。

在京东快递那曲色尼分部，营业部负责人石帅已装好车，准备出发去村里派件。“春节快到了，派件量明显多了起来。”石帅介绍，村子里老人居多，子女还未归，往往年货先至。

邮路入乡进村，直播打开销路。

“已拍，加急！”春节前夕，顺丰助农直播间脐橙专场年味颇浓，3场赣南脐橙专场累计售出脐橙超30万斤。

“‘快递+直播’的形式，不但有利于助推农产品上行，还能更好满足人们对远方美食的需求。”顺丰特色经济板块负责人郭翔兵介绍，通过开展春节特产专场直播，腊八过后，公司收派件量同比增长11%，主要托寄物为各地特产年货，其中肉类熟食、海鲜水产、牛羊肉等托寄物件量增幅明显；寄往农村的服装、家电、生鲜水果、肉食等明显增多，件量环比增长超20%。

通过挖掘分析各地农特产品在快递网络上行的情况，国家邮政局绘出了全国农特产品包裹地图，通过这张地图对不同区域、不同时期、不同基地的农特产品物流数据和趋势进行实时分析。

许良锋说，总体看，节前农村地区寄递需求旺盛，农特产品流动势头强劲。分类型看，生鲜类占绝大多数，精深加工类产品快步进入快递网络。900多个县级寄递共配中心、27.8万个村级寄递服务网点将持续为每天超1亿件快递在农村快速流转提供有力支撑。

从春节前夕的快递流动看，当前快递服务已日渐走入千家万户的日常生活中，特别是假日经济兴起，老百姓越来越习惯通过便捷的快递服务采购产品和服务，消费潜力正持续激发。

《 人民日报 》（ 2024年02月07日 10 版）