推动养老服务高质量发展

人口老龄化是人类社会发展的客观趋势。当前，我国人口发展呈现老龄化的趋势性特征。截至2022年末，全国60周岁及以上老年人口已超2.8亿，推动养老服务高质量发展的重要性日益凸显。习近平总书记指出：“一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。”党的二十大报告提出：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”这为新时代新征程推动养老服务高质量发展指明了前进方向、提供了根本遵循。我们要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和党的二十大精神，推进基本养老服务体系建设，提高养老服务质量和水平，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。

健全基本养老服务体系。基本养老服务在实现老有所养中发挥着重要基础性作用。要加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系，进一步加快兜底性、普惠性养老服务发展，制定落实基本养老服务清单，建立精准服务主动响应机制。完善基本养老服务保障机制，提升基本养老服务便利化可及化水平，强化对特困、低保、高龄、失能老年人的兜底保障。提升农村养老服务能力，适应农村人口老龄化趋势，加快建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次农村养老服务体系；支持主要面向失能、半失能老年人的农村养老服务设施建设，推进农村幸福院等互助型养老服务发展，建立健全农村留守老年人关爱服务体系。

推动养老事业和养老产业协同发展。养老事业是养老产业发展的基础，养老产业助推养老事业提质增效。推动养老事业和养老产业协同发展，是让老年人拥有幸福美满晚年的切实举措，也是贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略的主要环节。要强化政府保基本兜底线职能，促进资源均衡配置，确保基本养老服务保障到位。大力发展普惠型养老服务，充分调动社会力量的积极性，为人民群众提供方便可及、价格可负担、质量有保障的养老服务。深化放管服改革，优化营商环境，推动养老事业与养老产业、基本公共服务与多样化服务协调发展，努力满足老年人多层次多样化需求。

培育智慧养老服务新业态。当前，以信息技术为代表的新一轮科技革命方兴未艾，为提高养老服务质量提供了重要机遇。要顺应数字时代潮流，推动“互联网+养老服务”发展，推动互联网平台企业精准对接养老服务需求。鼓励互联网企业开发面向老年人各种活动场景的监测提醒功能，利用大数据方便老年人的居家出行、健康管理和应急处置。推动老年健康领域科研成果转化，遴选推广一批老年健康适宜技术，提高基层的老年健康服务能力。引导有条件的养老服务机构线上线下融合发展，利用互联网、大数据、人工智能等技术创新服务模式。

构建老年友好型社会。习近平总书记强调：“我们要在全社会大力提倡尊敬老人、关爱老人、赡养老人，大力发展老龄事业，让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年。”要强化社会敬老，实施中华孝亲敬老文化传承和创新工程，弘扬孝老爱亲、老吾老以及人之老等中华传统美德，营造良好敬老社会氛围。把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，积极培育银发经济，充分发挥老年人口对经济社会发展的能动作用。把老有所为同老有所养结合起来，完善就业、志愿服务、社区治理等政策措施，充分发挥低龄老年人作用，促进老年人社会参与。

（作者单位：合肥工业大学）

《 人民日报 》（ 2024年02月07日 09 版）