节前消费市场运行平稳有序

国务院新闻办2月6日举行新闻发布会，介绍保障春节市场供应、促进节日消费情况。商务部副部长盛秋平表示，据商务大数据监测，节前全国消费市场运行平稳有序。

重点保供企业进销存量稳步增加

盛秋平表示，据商务部监测，近期全国重点保供企业进销存量稳步增加，能够保障广大城乡居民节日消费需求。各地大型农副产品批发市场粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品库存充足，重点批发市场、超市生活必需品备货量比平时增加10%—30%。主要电商平台春节期间均持续提供配送服务。

价格稳。2月5日，全国百家大型农副产品批发市场粮食、食用油、牛羊肉平均批发价格与月初基本持平。

销售旺。随着年味渐浓，各大商场、超市、线上平台均迎来销售高峰。1月下旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长19.9%。1月份，重点监测电商平台销售额同比增长20%。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，消费市场呈现出很多新特点：更加追求绿色健康，无糖糕点、低脂零食等商品销售快速增长，节能家电、低碳出行等绿色产品和服务也广受欢迎；更加凸显个性多样，餐饮企业推出堂食预定、送餐到家、到店自提等特色服务；更加彰显文化特色，国货、国潮、国韵产品受到消费者欢迎，传统文化消费的氛围日渐浓厚。

盛秋平说，2024年春节假期出行人次预计将创新高，叠加近日出现大范围雨雪天气，做好生活必需品保供工作十分重要。商务部连续召开应急保供调度会，启动生活必需品量价监测日报和市场异常零报告，组织各级商务主管部门深入农批（农贸）市场、商超等重点保供场所，排查风险隐患，确保有序经营。各地指导商贸流通企业拓展采购渠道，提高补货上架频次，适当延长营业时间。根据春节消费特点，增加蔬菜、水果、肉类、水产品等商品节日供给，开展“网订店取”等便民服务。

举办群众喜闻乐见的文旅活动

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳说，文化和旅游部组织开展“欢欢喜喜过大年”春节主题文化和旅游活动。从1月18日（农历腊月初八）持续到3月11日（农历二月二），策划推出7大板块25项活动，组织各地举办群众喜闻乐见的文旅活动。

举办国家艺术院团新春演出演播季、“美在荟萃——全国美术馆珍藏作品展”，推出“文艺中国”新春特别节目，丰富群众文化生活；联合各地推出系列“村晚”展示项目，通过“我要办村晚”“赏年画 过大年”等活动，展现各地民风民俗；举办“文化进万家——视频直播家乡年”等民俗文化活动，弘扬春节年俗文化；推出系列研学旅游的特色课程、精品线路和主题活动；举办全国春节文化和旅游消费月等系列活动；博物馆、图书馆、非遗馆里过大年系列活动接续上演，以主题展览、年俗体验和读书阅览活动，拓展春节文化体验空间；在近100个国家和地区举办近500场形式多样的交流活动，在20余个国家举办“全球彩灯点亮”活动。

国家体育总局体育经济司负责人王小朋说，体育总局积极发挥体育的独特功能，在深化商旅文体健融合上做足文章。第十四届全国冬季运动会即将开幕，精彩纷呈的系列赛事将在内蒙古多地先后开赛。去年底，体育总局会同文化和旅游部、商务部结合“十四冬”开展了“跟着赛事去旅行”活动，推出了一系列消费惠民措施。已启动“体育大拜年 健康迎新春”——2024年全民健身大拜年活动。春节期间，各地将陆续举办新春冰雪嘉年华、基层群众“三大球”赛事等4000多项群众赛事活动。体育总局还将会同文化和旅游部发布12条春节假期体育旅游精品线路，配合商务部开展“全国冰雪消费季活动”，为春节假期营造了良好的消费氛围。

推动消费持续扩大

盛秋平说，商务部将今年定为“消费促进年”，推出更多政策举措，推动消费持续扩大，更好满足人民美好生活需要。

办好“消费促进年”系列活动。全年举办4大主题活动，开展12场重点活动，包括全国消费促进月、国际消费季等系列活动，办好中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等重大展会；指导各地组织开展各具特色的消费促进活动，优化消费供给、创新消费场景。

稳定和扩大传统消费。汽车、家电、家居是传统消费的重点，与百姓生活密切相关。将强化协同联动，加强标准牵引，完善回收拆解体系，打通循环堵点，在充分尊重老百姓意愿的基础上，推动汽车以旧换新。深化汽车流通消费改革，持续推动汽车从购买管理向使用管理转变，推动汽车后市场高质量发展。扩大家居消费，聚焦绿色、智能、适老等重点方向，落实好促进家居消费的政策措施，发展智能家居，鼓励旧房装修和局部改造，让老百姓住得舒心、称心。

培育壮大新型消费。大力发展数字消费，实施数字消费提升行动，推动跨境电商深化试点。扩大绿色消费，继续推进新能源汽车、绿色智能家电下乡。促进健康消费，会同有关部门出台政策文件，开展健康消费惠万家活动。推动国货“潮品”消费，支持新消费品牌孵化培育，促进老字号守正创新发展，推动电子产品、纺织服装等消费品行业高质量发展。

扩大服务消费。完善支持政策，制订促进服务消费发展的政策措施，出台支持餐饮业高质量发展政策文件。搭建平台载体，实施服务消费提质扩量行动，举办“服务消费季”“中华美食荟”等活动。夯实发展基础，加快生活服务数字化赋能，推动家政服务提质扩容，开展“生活服务招聘季”活动，实施家政服务员技能升级行动。

优化消费环境。持续深化国际消费中心城市培育建设，继续完善以步行街为引领、智慧商圈为支撑、便民生活圈为基础的城市商业体系，深入实施县域商业三年行动，加快补齐农村流通基础设施和服务短板，持续释放城乡消费潜力。

《 人民日报 》（ 2024年02月07日 02 版）