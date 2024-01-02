“人民投诉·一键维权”
2023年12月消费投诉热点：冰雪游、冰雪运动消费乱象多 网购平台质检鉴定服务缺规范
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·8月消费投诉热点：未成年人游戏“氪金”退款难 景区客流旺体验差
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·6月消费投诉热点：“在线购课”套路深 物业服务价高质次乱象多
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