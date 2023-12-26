保温杯里泡枸杞 你吃对了吗？

“保温杯里泡枸杞”成了不少人开始养生的标志。的确，枸杞子作为药食同源的名贵中药材，历史悠久，驰名中外。早在《神农本草经》中就被列为上品，枸杞子中含有多种氨基酸，并含有甜菜碱、玉蜀黍黄素、酸浆果红素等特殊营养成分，具有补肾养肝、润肺明目等功效。但，这个一年四季都有养生功效的枸杞，吃得太随意也容易引起副作用。今天，就请跟随药师一起走进枸杞子的世界。

小身材大功效的枸杞子

枸杞，又称枸杞子、红耳坠，是茄科植物宁夏枸杞的干燥成熟果实。《神农本草经》记载：“枸杞久服能坚筋骨、耐寒暑，轻身不老，乃中药中之上品。”《本草纲目》记载“枸杞子甘平而润，性滋补……能补肾、润肺、生精、益气，此乃平补之药”。

枸杞子具有免疫调节、抗衰老、抗肿瘤、抗疲劳、抗辐射损伤、调节血脂、降血糖、降血压、保护生殖系统、提高视力、提高呼吸道抗病能力、美容养颜、滋润肌肤、保护肝脏和增强造血功能。

这才是枸杞的道地产区

需要注意的是，药典收载是以“宁夏枸杞”这个种入药。主产地有宁夏、青海、甘肃、内蒙古、新疆、河北，其中又以宁夏的中宁为道地产区。

以下推荐几个辨别枸杞子优劣的方法。

从颜色上辨别 鲜的枸杞子因产地不同而色泽有所不同，但颜色很柔和，有光泽，肉质饱满；而被染色的枸杞子多是往年的陈货，从感观上看肉质较差，无光泽，外表却很鲜亮诱人，所以，买枸杞的时候一定不要贪“色”。

正常枸杞尖端蒂处多为黄色或白色，染色的枸杞整个都是红色，连枸杞子蒂把处的小白点也是红色的，而用硫磺烘烤过的呈艳红色。建议大家在选购枸杞时可以把十几粒枸杞放进水中，正常颜色为橘黄色（淡黄色）并有少量絮状物漂浮。如果不掉色，则说明是硫磺熏蒸枸杞，因为硫磺不溶于水；如果出现红色，就说明用过色素。

从性状上辨别 传统认为宁夏中宁地区所产枸杞子为最佳。其果实一端多数带有小白点——果柄痕。放入水中上浮率远高于其他产地的枸杞子。中宁的枸杞子个头不大，即使高湿高热也不易返潮结块，易保存。

有的地区枸杞子个头大、糖分高，高湿高热容易结块，久贮会变色且不易保存，会造成营养成分的损失，所以挑选枸杞子时不要图大图甜。

从气味上辨别 对于被硫磺熏蒸过的枸杞，只需要抓一把用双手捂一阵之后，再放到鼻子底下闻，如果可闻到刺激的呛味，那么就可以肯定被硫磺熏蒸过。

从口味上辨别 宁夏枸杞是甘甜的，但是吃完后嗓子里有一丝苦味，而有些地方的枸杞甜得有些腻。白矾泡过的枸杞咀嚼起来会有白矾的苦味，硫磺熏过的枸杞，味道呈现酸、涩、苦感。

枸杞四季皆补 功效各不相同

春天，万物复苏，人体阳气渐渐升发。枸杞味甘平补，春季可以单独服用，也可与味甘微温之品如黄芪同时服用，助人阳气生发。

夏天，人们总是渴望一壶甘凉的茶水消除暑热，枸杞子味甘，如果配伍菊花、金银花、绿茶等，饮用后感觉心旷神怡。尤其是与菊花配伍，可以滋阴明目，清除肝火。

秋天，空气干燥，人们总是口干唇裂，皮肤起屑，用很多润肤霜也难抵挡萧瑟的秋风。这个季节吃枸杞子需要配滋润食品，比如雪梨、川贝、百合等。也可以配用些酸性的食品，如山楂等，以达“酸甘化阴”之效。

冬天，枸杞子能够平补阳气，天天服用，特别是配伍羊肉、肉苁蓉、巴戟天、金匮肾气丸等一起用，有助于人体阳气生长，抵抗自然界严寒。

枸杞虽“平易近人” 吃不对问题多

阴虚人群吃枸杞子易上火 夏季，阴虚体质的人应该注意枸杞的用量。因为枸杞性甘，温和，用量过度能造成上火。尤其是生吃时，更应减少用量。

过量食用身体不适 枸杞子含甜菜碱、氨基酸、胡萝卜素、维生素B1、B2、C、钙、磷、铁等成分，对人体健康有益，但要注意用量。过量食用枸杞子，会使人上火、流鼻血，甚至眼睛红胀不舒服等。

有这些症状最好别吃 外邪实热、脾虚有湿及泄泻者忌服。由于它温热身体的效果相当强，正在感冒发烧、身体有炎症、腹泻的人最好别吃。枸杞子温热，对身体的温补相当强。性情太过急躁的人最好别吃。

多知道点

枸杞子用药有禁忌

《本草经疏》：脾胃薄弱，时时泄泻者勿入。

《本草汇言》：脾胃有寒痰冷癖者勿入。

《本经逢原》：古谚有云，去家千里，勿食枸杞。甚言补益精气之速耳。然无阳气衰，阴虚精滑，及妇人失合，劳嗽蒸热之人慎用；以能益精血，精旺则思偶，理固然也。

文/邢爽 （北京积水潭医院）