“618”购物节是促进消费潜力释放、提振消费市场信心的重要节点。今年“618”，为了优化提升消费体验，线上线下铆足了劲，直降直补普惠力度大，售后体系强力升级，“安心买、放心退”“大件送装一体”等无忧服务诚意十足。

那么，你的“618”购物体验如何？是否真的更实惠、更省心了呢？据人民网“人民投诉”平台统计，今年“618”期间（统计数据从2023年5月28日-6月20日），平台共收到3926条投诉信息。其中，电商、家电数码等消费领域维权量大，虚假价保、直播欺诈、退换货难、售后效率低、不兑现“三包”等问题反映突出。