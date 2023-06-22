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人民投诉发布“618”消费维权数据报告 “价保”等成今年投诉热点

2023年06月22日08:38 | 来源：人民网
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“618”购物节是促进消费潜力释放、提振消费市场信心的重要节点。今年“618”，为了优化提升消费体验，线上线下铆足了劲，直降直补普惠力度大，售后体系强力升级，“安心买、放心退”“大件送装一体”等无忧服务诚意十足。

那么，你的“618”购物体验如何？是否真的更实惠、更省心了呢？据人民网“人民投诉”平台统计，今年“618”期间（统计数据从2023年5月28日-6月20日），平台共收到3926条投诉信息。其中，电商、家电数码等消费领域维权量大，虚假价保、直播欺诈、退换货难、售后效率低、不兑现“三包”等问题反映突出。

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(责编：崔元苑、吕骞)

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