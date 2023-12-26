这三大致病菌！就藏在你卧室的这些角落

你知道吗，全世界每年有超过50万人因常驻卧室的这种细菌而致病！看着很干净的卧室，却成为一些细菌的温床，反而可能是家里最脏的地方。如果清洁不到位，患肺炎、心肌炎的风险就可能会攀升！

卧室中哪些角落或者物品致病风险高呢？今天，感染内科的医生就来给大家曝光这些卫生死角，并给出有针对性的清洁方案，对病菌进行一场全面围剿。

卧室或成居家卫生重灾区

卧室中隐藏着三种可怕的致病菌，有一种致病菌可以说是超强致病菌！最可怕的是，如果你是一个注重家庭卫生的人，经常深度清洁家中的卫生间和厨房，那么很有可能，卧室已经成为了你家最脏的角落！而卧室隐藏的这三种菌，可能导致肺炎、肠炎、脑膜炎、肝炎、心肌炎等危险的疾病，严重了甚至可能致命！

德国慕尼黑大学研究组曾针对卧室内的微生物和细菌做过一项抽样测试，在随机抽取的10个家庭卧室中，研究人员发现了大量的细菌！

卧室中最多的细菌：支原体

研究发现，支原体是在卧室中发现最多的微生物！

支原体是一种比细菌小、又比病毒大的微小微生物，是引起支原体肺炎的常见病原体。支原体感染很有可能导致肺炎等呼吸道疾病，并且还可能引起心肌炎、肝炎、关节炎、肾炎、脑膜炎、溶血性贫血、血小板减少性紫癜等呼吸系统以外的疾病。更可怕的是，支原体还可以通过飞沫传播，感染他人的可能性也很大，采取预防措施尤为重要。

能存活很多天的病毒：轮状病毒

轮状病毒是一种非常危险的病毒，它可以在卧室中存活许多天，并且就停留在人手经常接触到的表面。有研究发现，全世界5岁以下的儿童每年有超过50万因感染轮状病毒而死亡。对大人来说，轮状病毒也会导致腹泻，严重时可能发生致命性胃肠炎、脱水和电解质失调等问题！不仅如此，轮状病毒还可能导致不同程度的肝功能损害，甚至可以通过胃肠道屏障造成病毒血症。

比较难清除的细菌：葡萄球菌

葡萄球菌，尤其是金黄色葡萄球菌，更是广泛繁殖于卧室中的一种可怕的微生物，它可以引起身体很多部位的感染，例如皮肤软组织的化脓感染、肺炎、胸膜炎、心内膜炎，严重时还可能导致败血症，最终可能危及生命！

带你直捣病菌老巢

我们卧室中到底哪些地方是暗藏致病和致命菌的卫生死角呢？

枕头 枕头是每晚要亲密接触的地方，头发、皮肤上的灰尘、皮屑、油脂都会沾染在上面。那么枕头到底有多脏呢？有一组数据分享给大家，使用6个月的枕头，其菌落总数为240000（CFU）,远超过使用一年的靠垫（92000）、使用2个月的抹布（80000）和流通5年的一元钱硬币（25000）。更夸张的是长时间不清洗的枕头上的菌落数，更是比经常清洁的马桶上的菌落数高26倍！

除了枕头之外，床单被罩也同样是隐藏细菌的重灾区！我们该如何清理床上用品，减少床品上的细菌数量呢？

清洁方案 枕巾、枕套建议每周加消毒液清洗、晾晒，每隔两三年更换；枕芯每三个月加消毒液清洗，如枕芯不能洗也可选择每周在太阳下暴晒一次，最好每年换一个新枕芯；床单被罩则每隔一至两周加消毒液清洗、晾晒，每隔两三年更换。

门把手 第二个高危的卫生死角，其实就是家里的门把手！研究人员对每个人每天手都要接触的一些“高菌”物品进行了荧光检测仪的检测，测试它们上面的RLU数值（RLU指的是相对光单位，RLU越高，则物体表面菌落等微生物含量越高）。

可以看到，家中门把手竟然比公共马桶要脏15倍！这其实就是因为绝大多数人都不会在打扫卫生的时候去清洗/消毒门把手，让这里变成了家中最危险的卫生漏洞之一！

清洁方案 建议大家在大扫除的时候，记得用水稀释消毒液，经常擦洗门把手，就能大大降低门把手上的细菌量！

窗帘 你家多久洗一次窗帘呢？调查结果发现，90%以上的用户家里窗帘上细菌指数超标，88%的霉菌指数超标，窗帘上检出细菌最高可达90000个/平方厘米，远远超过每平方厘米细菌总数≤100个的标准！

清洁方案 所以大家一定不要忽视窗帘对健康的危害！建议大家每1-2周就用吸尘器、悬挂式清洗机，或干净的湿布擦拭一下窗帘上的灰尘，并且保证至少半年彻底清洁一次窗帘！

文/葛瑛（北京协和医院）