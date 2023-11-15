“双11”是扩大内需、提振消费信心、加快消费复苏的重要节点，也是促消费红利政策落地见效的重要阵地。面对民众“买对不买贵，买好不买多”“ 一边理性，一边升级”的消费理念的成熟和消费趋势的转变，今年“双11”，各路电商从消费者的刚需出发，主打“低价”、摒弃套路、简化规则，更加关注消费体验，筑基于高“质价比”和多元化，以期以最大诚意让利于消费者。

那么，你的“双11”购物体验如何？是否真的更实惠、更省心了呢？据人民网“人民投诉”平台统计，今年“双11”大促期间（统计数据从2023年10月23日-11月13日），平台共收到4792条投诉信息。其中，电商、智能家电家居、3C数码等领域维权量大。会员权益差别对待、虚假价保、低价商品以次充好或取消订单不发货、售后服务短板多等问题反映突出。