三个动作帮你提升心肺功能 预防呼吸道疾病

冬季呼吸道疾病高发，患者在康复过程中，可能会出现胸闷、气短、咳嗽、嗓子里老有痰等情况。四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，改善上述呼吸功能受损症状，呼吸锻炼很有必要。

陈莞婧表示，呼吸锻炼不仅可以帮助提升肺的通气效率，促进排痰，还有利于增强心肺功能，从而预防呼吸道疾病再次发生。

那么，如何进行呼吸锻炼呢？陈莞婧为大家带来三个训练动作。

动作一：噘嘴呼吸

轻闭嘴唇，用鼻缓慢吸气，默数3秒；然后像吹蜡烛一样将嘴唇缩拢，慢慢地呼气，默数6秒。

动作二：腹式呼吸

将双手放在腹部或下肋部，鼻吸口呼，吸气时鼓肚子到最大程度，吐气时腹部下沉到最大程度。注意尽量不要抬升胸部，最大程度动员膈肌，呼气时间是吸气时间的两倍。

动作三：扩胸活动

鼻吸口呼，吸气时做扩胸运动，呼气时收回双臂；再吸气时外展双臂，呼气时收回双臂；再吸气时上举双臂，呼气时收回双臂。

“以上三个动作站着、坐着、平躺着做都可以，每天3次，每次做3组，每组做10个。”陈莞婧说。

陈莞婧提示，呼吸锻炼过程中如出现不适感，如呼吸困难、胸痛、头晕及视物不清等情况，要及时暂停并休息。患有肺动脉高压、充血性心力衰竭、深静脉血栓、不稳定骨折等疾病者，训练前应先咨询医生。

陈莞婧还表示，为更好提升心肺功能，除进行呼吸锻炼外，建议每周进行3至5次，每次20至40分钟的中等强度有氧锻炼，如健步走、骑车、跳舞、打球等。（音乐音效：许峥 视频剪辑：实习生李文睿）

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