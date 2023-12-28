人民网北京12月28日电 （记者郝帅）28日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》有关情况。

会上，国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜表示，我国传染病防控成效显著，公共卫生防护网进一步筑牢织密。

王贺胜从三方面介绍了我国疾控事业发展情况：

一是加大投入，改善疾控体系服务条件。中央和地方政府不断完善疾控工作稳定的投入机制。“十四五”以来，国家发展改革委积极优化中央预算内投资结构，累计安排131亿元，支持国家、省、市、县四级疾控体系建设。2023年，中央财政通过转移支付方式下拨疾控项目经费176.87亿元，用于重大传染病、地方病等防控工作。

二是多措并举，疾病防治服务质效齐升。传染病网络直报系统，平均报告时间从5天缩短到4小时。国家层面建立了72小时内快速鉴定300种病原体的技术体系，100%的省级和90%的市级疾控中心具备核酸检测和病毒分离能力。国家卫生应急队伍对各省份全覆盖。免疫规划疫苗接种率持续维持在90%以上，通过合理布点、网上预约、上门服务等方式，不断提升预防接种服务的可及性和便捷性。

三是齐抓共管，夯实疾控体系工作基础。各级党委和政府高度重视传染病防控工作。相关部门分工明确、各负其责、联防联控。人民群众健康防病意识大幅提升，“每个人是自己健康第一责任人”的理念深入人心。

此外，王贺胜还表示，在新发突发传染病防控方面，新冠疫情防控取得了决定性胜利，人禽流感、鼠疫、中东呼吸综合征等传染病疫情得到有效处置，在历次重大自然灾害中实现了灾后无大疫。在重大传染病防控方面，重点地区艾滋病疫情快速上升的势头得到有效遏制，总体控制在低流行水平；结核病发病率从2015年的65/10万下降至2022年的52/10万，死亡率维持在较低水平；血吸虫病流行县全部达到传播控制标准。建立覆盖全国的环境健康监测体系，地方病防治水平不断巩固提升。通过世界卫生组织消除疟疾认证，麻疹、乙脑、流脑等多种疫苗可预防传染病的发病率降至历史最低水平。