国家卫健委：基层医疗机构发热诊室要“应设尽设、应开尽开”

人民网北京12月5日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，近期，全国多地冬季呼吸道疾病流行期叠加，城乡居民尤其是儿童医疗卫生服务需求明显增多，为指导各地切实发挥基层医疗卫生机构哨点作用，做好基层医疗卫生机构儿科诊疗服务和“一老一小”重点人群健康管理服务，引导合理就医，近日，国家卫生健康委发布《关于指导基层医疗卫生机构做好冬春季呼吸道疾病健康服务有关工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求，各地要千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务。各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放，不得拒诊，及时发布辖区提供儿科服务的基层医疗卫生机构清单、地图或导航信息，明确提供服务的地点、时间、联系电话和服务内容，方便群众查找和利用基层儿童诊疗服务。对服务需求量大的城市社区卫生服务中心实行工作日儿科诊疗延时服务1-3小时，或酌情在周六周日增加诊疗服务时间，方便患儿就诊。

《通知》指出，各地要建立辖区综合医院包括二三级医院、妇幼保健院、儿童医院、县域医共体牵头医院等与基层医疗卫生机构上下协作、对口支援和转诊机制，对社区卫生服务中心、乡镇卫生院要确定一所综合医院的儿科对接，安排中级或副高以上职称医师到基层医疗卫生机构出诊，加强对基层医务人员的带教培训，特别要帮助提升儿科急诊急救、重症患儿早期识别、小儿静脉穿刺等服务能力。综合医院要预留一定比例的门诊号源优先向基层医疗卫生机构开放，由基层医疗卫生机构为辖区居民提供综合医院儿科门诊预约服务。

围绕发挥家庭医生作用，做好重点人群健康管理服务，《通知》提出，各地要利用好家庭医生与签约居民关系紧密的特点和优势，会同城乡社区组织、村（居）民委员会公共卫生委员会、社区志愿者等，加强与老年人、儿童等重点人群的主动联系，将服务延伸到家庭，适当增加联系频次，重点了解是否有发热、咳嗽、咽痛等情况，必要时指导其及时就诊。引导符合接种条件的重点人群接种流感、新冠、肺炎等疫苗，通过电话、微信、网络等形式及时回应签约居民健康咨询需求，向签约居民定期发送健康教育信息，指导居民做好家庭和个人防护，形成群防群控。

《通知》还要求，各地要指导基层医疗卫生机构保持发热诊室“应设尽设、应开尽开”，结合冬春季疾病谱、流行趋势、易感人群等特点，合理配备发热诊室医务人员。每个基层医疗卫生机构应至少有1名全科医生完成儿科专病诊治工作的培训，至少2名护士完成儿科治疗的培训，加快提升基层开展儿科和应对冬春季呼吸道疾病的诊疗服务能力。

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