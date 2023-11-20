让科普“春色满园” 2023人民好医生血液健康科普大赛正式启动

11月13日，作为2023人民好医生科普大赛的重要组成部分，“2023年人民好医生血液健康科普大赛（全国赛区）”在线上启动。人民好医生客户端主办的2023人民好医生科普大赛，系由国家卫生健康委医疗管理服务指导中心、中国疾控中心慢病中心指导，中华医学会血液学分会、中华医学会科学普及分会、中国医师协会医学科学普及分会作为学术指导。

“医学知识普及面对的是人的生命、人的健康和人的生活，因此大力发展医学科普更具有特殊意义。”国家卫生健康委医管中心健康发展处处长刘俊峰建议，医务工作者要把视野放在疾病之前、医院之外、生活之中，让医学科普深度融入健康管理工作中。医院也要围绕大众健康需求，培育一批有实力、有情怀、有特色的科普人才和团队，让优质新媒体资源与大众需求精准对接，以助力全民科学素养和健康素养的持续提升。

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长郭树彬讲述了健康科普工作的重要性。他认为，科技革命和产业变革正在推动不同的行业和体系结构重塑，只有未来促进科普知识与最新科技进行深度融合，加快科普知识的数字化和智能化，才能促进科普走向新的业态和模式，真正实现未病先治、既病防变的目标。“科普不仅需要医务工作者去积极创作，也需要全民变被动为主动，有意识地去学习健康科普内容。”郭树彬说。

上海交通大学医学院附属瑞金医院赵维莅结合临床经验说：“健康科普是一项润物细无声的系统工程。我们作为医生不仅要治好病人，更应该通过创作、传播科学精准的医疗健康科普，破除医疗谣言乱象，维护群众健康、治愈患者身心，从另一个角度治病救人。”

《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》提出，企业要履行科普社会责任。百济神州大中华区首席商务官殷敏介绍，科研、科普是目前百济神州的两大工作重点。多年来，百济神州携手各方进行科研、科普工作，以服务临床需要，惠及更多患者。“期待有更多企业共同投身于科普工作中，塑造更良好的产业形态，推动科普工作高质量发展，助力健康中国建设。”她说。

会上，兰州大学第二医院副院长张连生、四川大学华西医院血液内科主任牛挺、四川大学华西医院血液科主任医师徐才刚、北京协和医院血液内科主任医师李剑、南方医科大学南方医院血液科主任刘启发、苏州大学附属第一医院血液科副主任医师陈佳和南方医科大学南方医院血液科副主任医师周红升等嘉宾在线上发言，号召广大医务工作者积极参与，创作更多有趣、有用、有温度的优秀健康科普作品。

据了解，本次大赛设立东部、西部、南部、北部和中部赛区五大赛区组，大赛时间为2023年10月20日至12月25日。大赛将依托人民好医生客户端推荐、展示参赛作品，并根据科学性、科普性、创新性和客观数据等评分维度进行综合评议，遴选出“区域赛前六名”“血液健康科普之星”“血液健康十佳科普作品”“血液健康人气科普作者”和“血液健康优秀组织”。其中，“血液健康人气科普作者”和“血液健康科普之星”将有机会成为人民好医生客户端签约科普作者，人民好医生客户端也将为作者提供个人展示、专业交流、直播互动、全平台推广等专属服务。（张慧丹）