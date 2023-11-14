仰头看手机 就能保护颈椎了？

当今的工作和生活中，人们越来越离不开手机、电脑。长时间伏案工作、闲暇时光刷剧、打游戏……很多人已经“手机不离手”。时间一长难免会出现颈部不适，而朋友圈中经常能看到一些缓解颈部不适的“偏方”，比如“吊”脖子、仰头看手机，这样真的可以保护颈椎吗？请注意这些方法反而可能对你的颈椎产生伤害。

“吊”脖子切勿盲目自行操作

我们的颈椎周围被很多肌肉包裹，低头的姿势会使颈椎后方的肌肉被拉伸，就像一根橡皮筋被拉直，处于紧绷的状态。如果长期处于低头的姿势，肌肉很容易发生疲劳，导致肌肉劳损，出现颈部疼痛。长此以往会引起颈部肌肉力量下降，颈椎受力的增加导致颈椎病的高发。

目前，越来越多的年轻人长时间伏案工作，或者是长时间低头玩游戏，导致肌肉劳损，网上也流传着各种方法来缓解颈部的不适，比如说刚刚提到的“吊”脖子。实际上这个方法是错误的，因为“吊”脖子模拟的是临床中治疗神经根型颈椎病的牵引，并不适用于治疗肌肉劳损。进行牵引治疗前，一定要到正规医院明确诊断，切不可盲目自行操作。

长时间仰头看手机照样得肌肉劳损

还有不少人认为，既然前面提到了，颈椎出问题，是因为长时间低头，那么我只要“反向操作”，仰头看手机，是不是就可以保护颈椎了呢？这种做法也是不科学的。长时间保持一个姿势，不论是低头看手机或者是仰头看手机，都可能会带来肌肉劳损。

养护颈椎收好这份健康处方

在日常生活中，正确保护颈椎，既要“治标”也要“治本”。来看看保护颈椎的3点建议。

避免长时间低头 首先要避免长时间低头，适当休息，比如低头工作半小时，抬起头来放松一下，活动一下颈椎，不要让颈椎长期处于高压的姿势。

日常可以通过“米字操”的方式锻炼颈部肌肉，让颈椎进行前、后、左、右各个方向的活动，需要提醒的是，做颈椎“米字操”速度不宜过快，以免对肌肉造成损伤。可以帮助“治标”。

加强颈部肌肉力量 想要“治本”，就必须从根源上通过锻炼，来加强颈部的肌肉力量。推荐进行羽毛球、蛙泳等仰头的运动，来增强颈部的肌肉力量。

注意颈椎保暖 颈椎要注意保暖，别总是忙着上网织微博，我们还要给自己的脖子围脖，避免寒冷等因素造成颈部肌肉劳损。

文/赵衍斌（北京大学第三医院）