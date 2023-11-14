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联合国糖尿病日：拒绝“甜蜜负担” 这些建议请查收

2023年11月14日09:15 来源：人民网

编者按：每年11月14日为联合国糖尿病日，今年的宣传活动口号是“知晓风险 知晓应对”。糖尿病是吃糖导致的吗？糖尿病可以根治吗？六个糖尿病防治知识，助你远离“甜蜜杀手”。

(责编：乔业琼、吕骞)




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