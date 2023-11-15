国家卫健委：我国总体癌症5年生存率从2015年的40.5%上升到2022年的43.7%

人民网北京11月15日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委举行发布会，介绍《健康中国行动——心脑血管疾病防治行动实施方案（2023-2030年）》和《健康中国行动——癌症防治行动实施方案（2023-2030年）》，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，按照《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》，各地和各部门积极落实综合防治干预措施，癌症防治工作取得了显著进步。经整体评估，成效体现在五个方面：

第一，防治体系建设更加完善。基本建成了国家、省、地市三级癌症综合防治网络，持续推进癌症防治医疗资源的扩容和区域均衡布局。特别是优质癌症防治资源的扩容，使得我国癌症防治优质资源增加的同时，区域之间合理和均衡分布。

第二，危险因素的控制初见成效。全民健康生活方式行动在县区的覆盖率已经超过了90%，抽样调查显示，我国癌症防治核心知识的知晓率超过了70%。

第三，高质量推进癌症的筛查和早诊早治。癌症筛查与早诊早治持续扩点扩面，像妇女“两癌”，乳腺癌和宫颈癌的筛查区县的覆盖率已经超过90%。

第四，医疗机构癌症规范化的诊疗水平逐年提升。建立全国癌症医疗质控体系，制修订一系列肿瘤诊疗的方案、指南、临床路径，建立了全国的抗肿瘤药物临床应用监测网，加强抗肿瘤药物的全过程管理，推进诊疗的同质化和规范化。

第五，癌症发病率、死亡率上升的趋势得到初步遏制。我国人群高发的食管癌、胃癌、肝癌标化的发病率逐年下降，经过努力，我国总体癌症5年生存率从2015年的40.5%上升到了2022年的43.7%，如期实现了健康中国行动的阶段性目标。