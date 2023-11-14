呼吸道疾病“抱团流行”，叠加感染怎么破？

目前，肺炎支原体、流感、肺炎链球菌等多种呼吸道病原体处于流行阶段。患者以儿童居多，也有不少成年人“中招”。有些患者还出现了肺炎支原体、流感等多种病原体叠加感染的情况。哪些人更易出现叠加感染，会加重病情吗？呼吸内科医生为大家详细解答。

发现典型特征 揪出致病元凶

目前，比较流行的病原体主要是支原体、流感病毒、肺炎链球菌。这些呼吸道感染一般都会出现咳嗽、咳痰、流鼻涕、发烧、浑身乏力的症状，但是每种疾病都有典型的一些特征：

支原体感染一般是缓慢发病的，患者多以顽固性干咳为主，有些病人还会出现皮疹等症状；流感多是急性发病，病人以高热症状为主，可一下烧到38.5℃以上；肺炎链球菌的感染一般也是急性发病，患者受凉后多会出现畏寒、寒颤，高烧到38℃-39℃，伴有胸痛，咳痰多呈铁锈色样。

一般来讲，如果出现顽固性的发热，持续达到72个小时，出现顽固性的干咳以至影响正常生活，出现胸痛、喘憋等症状时，要及时去医院就诊。这时候可能病原体不仅仅是停留在上呼吸道了，可能已经侵袭到下呼吸道，甚至存在肺炎的可能。

合并感染加重病情 四类人群首当其冲

一般来讲，很少有完全单一的感染，病毒可以跟细菌混合感染，支原体也可以跟细菌感染。目前，支原体合并细菌感染的比较多，特别是在住院的肺炎病人中，多有支原体合并细菌的感染。叠加感染对免疫功能造成一定的损害，对肺部造成的影响会更多一些，让感染的程度更深，会导致症状的加重、用药量大、病程长、治疗难度大。

有四类人更容易出现合并感染，一类是学龄儿童、65岁以上的中老年；一类是生活在潮湿、空气不流通环境下；有吸烟、酗酒、饮食不当的不良生活习惯的人；有慢性呼吸系统疾病的患者，如慢阻肺、支气管哮喘、支气管扩张等疾病的患者，如不做好防护更容易产生合并感染。

中招儿后有抗体 但也别掉以轻心

支原体的感染一般会在5到7天产生抗体，抗体可持续2-6个月。但是，有了抗体也有再感染的可能性，支原体形态多样，没有针对性疫苗。流感抗体的产生时间因人而异，可持续3-12个月不等。感染肺炎链球菌1-2周后会出现抗体，6-8个月抗体浓度开始下降。

有的患者可能会出现，一种病刚好，没几天又被传染的情况。这主要是因为，即使身体已经痊愈，但由于免疫功能因为这次感染受到一定的损害，遇到不同病菌感染，还会加重。

目前，流感、肺炎链球菌有预防疫苗接种。但大家要注意，不是打了疫苗就是进入保险箱了，打了疫苗后感染的症状可能更轻，及时接种疫苗，抗体就能及时产生。

除了戴口罩 预防做好这几件事

首先要做好个人防护，有慢性呼吸系统疾病、慢性基础疾病的人群，尽量减少去人员聚集的地方，积极佩戴口罩，回家后拿淡盐水漱漱口。

如果天气条件良好，注意加强通风，注意添衣保暖，特别是口部、颈部的保暖。保持充足的睡眠，饮食上多吃优质蛋白，富含维生素A和维生素C的食物。最后，做好个人家庭卫生，进行室内的擦洗与消毒。

文/聂姗（北京友谊医院）