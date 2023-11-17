你做的这10件事正在破坏免疫力

呼吸道疾病横行，自身免疫力就是最好的防护服。盘点10件破坏免疫力的事，快来自查，看看您有没有做过。

睡眠不足

睡眠不足会让您更容易感染病毒或病菌，而且一旦感染，您可能需要更长的时间才能康复。这是因为您的身体无法制造出足够多的抗感染细胞和抗体，因为只有在睡眠时，身体才会释放某些有助于免疫系统的蛋白质（细胞因子）。

焦虑

只要有焦虑的想法，就会在短短30分钟内削弱免疫反应。持续的压力会造成更大的伤害，使您更难抵御流感、疱疹、带状疱疹和其他病毒。

缺乏维生素D

强健的骨骼和健康的血细胞都需要维生素D，此外，维生素D还有助于增强免疫系统。鸡蛋、多脂鱼以及牛奶和谷物等强化食品中都含有维生素D。阳光是另一个重要来源。在夏天，通常每周2-3次，每次在手、脸和胳膊上晒5-15分钟就足够了。在冬天，需要的时间更长一些。

蔬菜和水果吃太少

这些食物可以帮助人体制造更多抵御感染所需的白细胞：新鲜蔬果、坚果和种子含有大量的锌、β-胡萝卜素、维生素A、C和E以及健康身体所需的其他营养素。植物性食物还含有纤维，有助于降低体内脂肪比例，从而增强免疫反应。

高脂食物吃太多

油脂会阻碍白细胞与病菌的斗争。长期高脂肪饮食会破坏肠道中有助于免疫反应的细菌平衡。要选择不加糖的低脂奶制品，以及海鲜、火鸡和鸡肉等瘦肉蛋白，或者切去明显脂肪的瘦牛肉。此外，肥胖似乎更容易患流感和其他感染，如肺炎。

很少户外活动

阳光可以激发免疫系统中被称为T细胞的免疫细胞，帮助抵抗感染。户外活动还能带来其他好处，比如树林中的许多植物会产生植物杀菌剂和其他物质，呼吸到这些物质可能会增强免疫功能。

吸烟

香烟、咀嚼烟草或任何其他来源的尼古丁都会削弱人体抵抗病菌的能力。电子烟也会，而且，除尼古丁外，电子烟液体中的其他化学物质也会抑制免疫反应。

过量饮酒

只要过量饮酒一次，就会使身体抵抗病菌的能力减弱长达24小时。长期过量饮酒会削弱身体的自我修复能力，从而增加患肝病、肺炎、肺结核和某些癌症等疾病的风险。最好不喝酒，如果饮酒，女性应尽量控制在每天一杯，男性应控制在每天两杯。

悲伤

有证据表明，悲伤，尤其是持续很长时间的悲伤，会抑制人体的免疫力。这种影响可能会持续6个月，如果悲伤很深或无法缓解，则可能会持续更长时间。

缺乏运动

经常进行有氧运动有助于人体抵抗由病毒和细菌引起的疾病，这是因为运动能帮助血液更有效地在体内流动，这意味着抗菌物质能到达它们需要到达的地方。科学家们仍在继续研究运动到底是如何帮助增强免疫系统的。

文/杨进刚

（中国医学科学院阜外医院）