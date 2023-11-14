冬季呼吸道感染性疾病高发 国家卫健委专家回应热点关切

近期，冬季呼吸道感染性疾病高发，患者多出现咳嗽、发热、肺部感染等症状。关于上述症状是病毒感染还是支原体感染成为公众关注的热点。对此，北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖在11月13日举行的国家卫健委发布会上公布了其所在医疗机构的检出率：从支原体感染的比例来看，成人占5.59%、儿童占40.34%；从流感病毒的感染情况来看，成人感染比例为29.67%，儿童为4.94%。

那么，当前新冠病毒流行形势如何？国家流感中心主任王大燕在会上介绍，近期我国新冠病毒感染疫情整体呈波动下降趋势，今年8月下旬至今，全国报告新冠病毒感染病例数已连续10周下降。

“甲型和乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、偏肺病毒、腺病毒、肺炎支原体等都是冬季常见的呼吸道病原体。”童朝晖表示，呼吸道病毒尤其是流感病毒，在冬季会比夏季和春季活跃，导致感染人群明显增加。目前来看，这些疾病的特征和往年一样，致病性没有明显增加。

根据国家流感中心监测，当前我国已经进入流感季节，目前以甲型流感为主。童朝晖表示，支原体感染会出现地区周期性流行，与往年相比，今年呈现了低龄化趋势，但从病情看没有明显加重。

“全国发热门诊、哨点医院监测均显示，新冠病毒核酸阳性率呈持续下降趋势。”王大燕介绍，目前全球和我国流行的新冠病毒变异株都属于奥密克戎，未发现生物学特性发生明显改变的变异株，对新冠病毒的系统性监测仍在持续跟进。

除了新冠病毒、流感病毒，今年还有一些病原体进入公众视野，比如支原体、合胞病毒等。那么，这是否意味着呼吸道感染增多了呢？

事实上，病原体并没有变得更“厉害”也没有变多。童朝晖解释道，新冠疫情期间，公众采用了严格的呼吸道病原体防护措施，包括支原体、病毒感染在内的急性呼吸道疾病比其他年份有所下降。随着防控常态化，今年发病水平和疫情前比出现回归是正常表现。以支原体为例，近三年全球范围感染监测均处于较低水平，再结合支原体自身的流行病学规律，每3年—7年会出现周期性流行，使得今年儿童支原体肺炎呈流行趋势。因此，在高发季节个人应做好防护，预防是避免感染的关键。

“家长自行给孩子吃阿奇霉素是不可取的。”针对网上的所谓“用药经验”，北京儿童医院主任医师王荃在会上表示，当前支原体感染确实占了一定比例，但整体而言，包括流感病毒、呼吸合胞病毒等在内的病毒感染仍是儿童呼吸道疾病的主要元凶之一。童朝晖也提醒，应在进行病原学确认后再用药，而不是靠猜想滥用药。

多名专家在会上介绍了针对支原体感染的应对措施。北京市中医医院院长刘清泉表示，中药和西药针对的靶点不同，通过中西医结合再配上小儿推拿等方法，能够有效缩短病程，降低疾病加重的风险。四川、浙江、河南等地均先后推出了中医药治疗支原体感染的方案，一些医院也根据古方、协定处方、经验方等提出了自己的中医治疗方案。王荃表示，绝大多数感染肺炎支原体的孩子是轻症，不需要住院，但如果孩子出现超高热或者持续发热超过三天、精神差、呼吸困难、喘息、抽搐、呕吐等情况，建议及时就医。