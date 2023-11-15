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6问6答了解冬季呼吸道疾病防治最新情况

2023年11月15日09:17 来源：人民网

编者按：随着各地陆续入冬，呼吸道疾病已进入高发季节。目前是否存在多种呼吸道疾病叠加感染的情况？感染肺炎支原体后，什么情况下需要做肺灌洗？从中医治未病角度看，如何预防呼吸道疾病？国家卫生健康委近日举行发布会，就有关情况进行了解答。

来源：国家卫生健康委新闻发布会

编辑/设计：乔业琼、胡海月（实习生）

(责编：乔业琼、吕骞)




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