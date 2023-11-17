重感冒多休息 剧烈运动易“伤心”

前不久，来自重庆的一名知名主持人因病去世，年仅42岁。据悉，他是患重感冒后未痊愈，在晚上大运动量锻炼时，诱发了心肌梗死。消息一出即冲上热搜，惋惜之余也引发公众对感冒时到底能不能运动的关注。

有人认为，运动有助恢复元气，也有人认为这时该多休息。正值各种呼吸道疾病高发时期，又赶上大风降温，医生给感冒人群提个醒，锻炼视情况，重感冒时用力过猛容易伤了心肌。

感冒运动要分情况

在临床上，这种情况并不十分少见。我曾经接诊过一名感冒期间跑步，突发心脏病的女大学生。当时患者送到医院时，心跳和脉搏非常微弱，我们持续按压、开放气道、推注肾上腺素等，才慢慢出现了积极的效果。后来又经过一系列紧张激烈的除颤抢救，最终渡过了危机。

针对此类事件，也有网友给我留言咨询：感冒后运动真的会导致这么严重的后果吗？感冒了就一点不能锻炼了？

这个问题要具体情况具体分析。众所周知，感冒属于上呼吸道感染性疾病，感冒后患者通常会出现鼻塞、流鼻涕、浑身无力、发低烧等症状。如果只是轻微感冒，症状也不明显，除了遵医嘱服用感冒药、多喝水，这时候可以考虑适当地运动锻炼，如散步、太极拳、拉伸等较温和、舒缓的项目。

如果感冒比较重，特别是出现了胸痛、胸闷、心慌、心悸、频繁咳嗽、气喘加重、四肢乏力等症状，一定不要剧烈运动（如长跑、打球、力量训练、游泳等都不合适），否则会加重发热、恶心、呕吐等感冒症状，使得免疫力进一步下降。这不仅会导致感冒症状加重、病程延长，甚至还会出现更严重的后果。

流感病毒最爱攻击心肌

感冒后剧烈运动，重者可能会诱发暴发性心肌炎、心肌梗死，导致恶性心律失常、心衰、猝死等严重问题。

小小感冒为啥会引发心肌炎？感冒与心肌炎的相关性，主要在于病毒。虽然得感冒发生心肌炎的几率并不高，但是不怕一万就怕万一，不可掉以轻心！

能引起心肌炎和感冒的病毒类别很多，其中部分病毒有交叉，可同时引发两种疾病，比如艾柯病毒、流感病毒、腺病毒等。这些病毒对我们的心肌细胞“情有独钟”，一旦免疫力下降，就会组团对心肌组织发动攻击，造成病毒性心肌炎。而病毒性心肌炎的临床表现又高度可变，治疗不及时可能转变为致命的暴发性心肌炎。

年轻人更要关注血管健康

随着心血管疾病的年轻化，心梗患者中不乏平时有运动习惯的人。部分年轻人只关注自己的运动状态，却忽略了心血管情况。由于工作压力大、情绪焦虑、作息时间紊乱、喜爱重口味饮食等原因，很多中青年人早早出现高血压，血管“质量”下降。

这时再剧烈运动，身体耗氧量会增加、心脏负荷加重，就容易出现供血不足的情况。如果血管内“潜伏”着不稳定的斑块，一旦剧烈运动导致心血管负荷超过“临界值”，就会引发斑块破裂，从而发生急性冠脉综合征（以急性心肌梗死最为常见），出现心前区压榨性疼痛或憋闷感。

总之，大家要在平时就多关注血管健康，定期进行体检评估，减少突发的心血管意外。

文/汪芳（北京医院）