坐网约车遇到诸多新问题 症结何在

近日，有乘客反映，在乘坐网约车时遇到了各种新问题，如私下收费、额外加价、拒载、强制乘客拼车等。北京青年报记者深入调查后发现，以上乱象确实存在。随着网约车行业的发展，这些新问题不得不引起重视。

线下付款

“你扫微信付完钱才能下车”

北青报记者近日调查发现，在网约车平台打车出行，竟会被司机要求线下扫码支付费用。

今年3月份，在校大学生杨女士与其室友从北京去往济南旅游，在某网约车平台线上打车到酒店时被司机要求线下扫码支付。杨女士表示，幸好室友当时态度强硬地拒绝了，否则她们就付了两份车费。

名为“张威”的网友反映，自己乘坐网约车到达目的地时，发现车门打不开了。“你扫了这个微信付完钱才能下车，否则咱们就一直耗着。”出租车司机对张威说道。由于赶时间上班，张威只能按照指示，扫了司机的私人微信收款码给钱。万万没想到，该司机并没有及时在线上平台结单，反而又跑了一个多小时车才结单，导致张威还要额外支付线上未结单的订单费用。

北青报记者看到，网约车平台规定，若驾驶员存在无任何原因或以各种理由主动要求、引导乘客线下支付，收取乘客线下支付车费的行为，平台可扣除其服务分，并从违规驾驶员账户扣取不当所得及50-200元作为信用违约金，同时平台有权扣回平台应收服务费；多次违反本规则或相关费用规则的，平台可同时对其暂停服务1-7日；情节严重的，暂停服务15日；情节特别严重的，或金额巨大的，永久停止服务。

变相加价

长途订单额外加价成潜规则

同时，各种网约车用户上车前司机特意打来电话要求加价，上车后司机提出要返程费、车费补贴以及随意要求乘客添加高速费以及停车费等变相加价的情况也有发生。

乘客小梁向北青报记者表示，自己有一次从东莞打车至深圳机场出行，在网约车平台以300多元的价格叫到一辆车，谁知司机在到达后，表示必须添加额外的返程高速费50元，才愿意跑单。在小梁拒绝后，司机扬长而去。小梁继续呼叫了第二辆网约车，司机也开口称需要添加返程高速费30元。因为着急赶飞机，小梁最终无奈同意了司机的请求。

另一名乘客刘女士表示，自己曾在北京打车去往廊坊开会，司机先是要求从线上取消订单，在线下付款，刘女士因安全原因拒绝了这一请求。随后司机要求额外支付返程过路费，刘女士因时间紧迫同意了。最后，司机将过路费添加到了平台的收费明细中。

北青报记者了解到，网约车平台对此也有规定。有平台规则称，若驾驶员存在对平台收费标准不满，要求乘客支付订单外费用；要求乘客支付等候费；场站单以返程空驶或排队等为由要求乘客支付订单外费用等加价议价的违反平台规则行为，针对每笔违规订单，平台可扣除其服务分，并可从违规驾驶员账户扣取不当所得及50-200元作为信用违约金；多次违反本规则或相关费用规则的，平台可同时对其暂停服务1-7日；情节严重的，暂停服务15日；情节特别严重的，或金额巨大的，永久停止服务。

那么，为何司机还要违反规定？北青报记者了解到，添加高速费等费用订单多见于跨城订单，因司机无法异地接单，只能空返。据悉，网约车是不能在异地接单的，因为它的营运证是在本地。在网约车系统中，司机也无法接到异地返程订单。如果司机被判定为非法营运，将面临罚款并扣留车辆。

强制拼车

司机多平台接单致独享变拼车

北青报记者注意到，网友反映比较多的情况还包括司机私自多平台接单拼车，来自湖南的乘客表示，自己在平台上明明选的是“独享”，比“拼车”贵了十几元，可上车后发现车上已经坐了3名乘客。当自己提出质疑，对方态度蛮横，称“现在哪有‘独享’”。

另一位乘客也表示，自己在网约车平台上预约了顺风车“独享”去高铁站，价格比拼车要贵出不少，但是车辆到达后，却发现已经坐了两名乘客。对方表示，这是自己的亲友。在车上，她拍下这一情况，最终向平台客服投诉，客服同意退回两元“独享”和“拼车”的差价。

对此，有专家表示，根据民法典相关规定，承运人擅自降低服务标准的，应当根据旅客的请求退票或者减收票款。网约车司机私自利用多个平台接单，导致乘客本来应当独享乘车空间最后却被迫拼车，相当于在一定程度上降低了服务标准，属于违约行为，司机应当按照拼车价格收取乘车费，或者全额退费。

司机拒载

不愿以“一口价”形式接单

“一口价”订单较一般订单的价格更低，且不随行程的时间等影响而变化。不少司机因为价格低而不愿接类似订单。今年2月底，一则网约车司机拒载、辱骂一口价订单乘客的视频冲上了热搜，引发了众多网友的讨论。北青报记者看到，视频中的事发时间是今年2月24日，在广东深圳的吴先生打网约车时，司机询问他是否为一口价订单，并且在车上给平台客服打电话，声称：“乘客不想花钱，舍不得坐车，让他走过去都行，这种乘客我不服务。”吴先生表示该司机觉得接“一口价”订单亏了，不仅辱骂乘客是“屌丝”，并且还没到目的地时就让他下车了。

类似情况常见于景区或者交通较为拥堵路段，司机认为，订单所花费时间太长，因而不愿以“一口价”形式接单。不过，乘客认为，这是平台方所规定的，既然自己也是花了钱，那就应该享受服务。

观察

应强化源头管控

曾有司乘双方因为上述问题闹到了交通执法部门，执法人员说，司机对平台收费模式存在异议，不能转嫁到乘客身上，侵犯乘客合理正当乘车权益。杭州交通执法队提醒：出租车（含网约车）驾驶员故意绕道、拒载、中途抛客、强行拼车等属于违法行为。如果出现类似事件，驾驶员将被处以行政处罚。

有分析认为，之所以会大量出现网约车司机不合理接单、收费，其重要原因在于网约车市场饱和的大环境下，司机的实际收入减少。在这种情况下，一些网约车司机可能会抱着冒险和侥幸的心理，作出上述违约、违法行为。另一方面，网约车平台的利益分配和派单机制不合理，网约车平台对司机的提成过高，导致司机每一订单结算后，实际盈利偏低；另外，平台通过派单机制，严格控制司机每天的接单数量以及订单金额，导致无论司机每天实际工作时间多长，最终收入有限。所以，一些司机为了生存不得不私自收费，强制乘客拼单。再者，乘客维权意识不够强，也纵容了这部分不诚信的网约司机。

分析称，网约车司机运营乱象该治治了。政府及相关部门应当强化源头管控，规范平台企业资质的经营许可；压实企业主体责任，打击非法营运，对落实安全生产责任等方面进行监督检查，跟踪服务，约谈警示，对发现存在的安全隐患督促立即整改。网约车平台对网约车司机要加大监管力度，加强对司机的出行规范及对乘客的出行安全保障；定期组织培训，提高网约车司机素质。同时要简化维权机制，增强乘客的维权意识和意愿。乘客要增强维权意识，理性选择服务，合理评价服务，减少纠纷发生，保障安全出行。

本组文/本报记者 温婧 实习生 蒋媛媛