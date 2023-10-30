专家表示：九成中风可以避免

中新网广州10月29日电 (记者 蔡敏婕)今天是第18个世界卒中日。近年来，脑卒中也不再属于“老人病”，随着生活节奏加快、饮食作息不规律等因素，卒中在中青年人群中的发病也不在少见。

“其实多达90%的中风是可以避免的。”广东省第二人民医院神经医学中心主任何旭英表示，高血压、糖尿病、血脂异常、房颤、吸烟、大量饮酒、脑卒中家族史等都是脑卒中的主要危险因素。在控制好血压方面，她建议35岁以上应每年至少测量血压1次，高血压患者应每月至少测量1次，同时还需进行药物治疗。

脑卒中俗称“中风”。脑卒中发病急、病情进展迅速，可导致肢体瘫痪、语言障碍、吞咽困难、认知障碍、精神抑郁等，严重影响患者生活质量，给家庭和社会造成巨大负担。

10月3日，唐叔突然感觉自己右边手脚不能动弹，口角歪斜，说不出话来，很快唐叔就出现神志不清。经诊断发现唐叔左侧颈内动脉闭塞，左侧大脑半球大面积脑梗死。在取得家属的知情同意后，何旭英介入团队对唐叔予以静脉溶栓、导管室机械取栓等系列抢救治疗，幸运的是，因为发现及时、抢救到位，唐叔被堵塞的脑血管迅速得以开通，脑组织的血流得以恢复。

追溯唐叔既往病史，唐叔表示，他在体检的时候发现有房颤的情况，医生让他规律服药预防中风，他觉得自己没有任何不舒服就没当回事，也从来没想过卒中会发生在自己身上。

何旭英表示，卒中关键在于预防，高血压、糖尿病、血脂异常、房颤、吸烟、大量饮酒、不合理膳食、超重或肥胖、缺乏运动、心理因素、脑卒中家族史等都是脑卒中的主要危险因素，因此养成健康的生活方式，定期进行脑卒中危险因素筛查，做到早预防、早发现、早诊断、早治疗，就可以有效防治脑卒中。

何旭英建议，应该定期进行卒中危险因素的自我筛查，控制好血压、血糖、血脂和体重等。除此之外，还要积极治疗有关疾病，比如心肌梗死、心房颤动、外周动脉疾病等。

“以上疾病人群的卒中发病风险明显高于常人，应定期体检复查，接受专科医生治疗，遵医嘱药物治疗。”何旭英称，脑卒中可防可治，要提升以预防为主的健康意识，积极参与、配合当地医疗机构、基层医疗卫生单位开展的脑卒中高危人群筛查、干预等活动。如有出现相应症状，一定要马上就医。(完)