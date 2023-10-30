全国多地HPV疫苗预约平台保障九价有序接种

九价HPV疫苗获得我国国家药品监督管理局批准，适用人群从16至26岁女性扩大为9至45岁女性以来，为满足广大消费者的接种需求，今年多地疾控及时采取了多种举措，推出省、市、区级官方线上预约平台，或对现有的预约平台进行升级优化，保障预约公平有序，让适龄人群的预约更便捷。

多地上线官方预约平台，九价预约更便利

10月23日，厦门疾控中心开通了九价HPV疫苗线上排队预约功能，市民可进入"厦门疾控"微信公众号进行线上排队预约。8月初，无锡市也启动了HPV疫苗线上预约，市民可通过进入“无锡疾控“微信公众号、跳转至“育苗通“平台进行预约。

作为首批开展九价HPV疫苗扩龄后接种工作的省份之一，山东省的适龄女性现都可约可打，受到广泛关注。山东省地方病防治研究所党委办公室副主任王国群说，九价HPV疫苗扩龄以后，其门诊的问询量和接种量明显地增多。据了解，山东省适龄女性目前可以通过线上线下两种方式，即关注所在地区疾控中心或社区微信公众号进行预约，青岛市民可微信搜索青岛“琴岛微苗”进行预约。接种者也可以带上本人的身份证到所在社区卫生服务中心登记，排队预约。“我们还专门与12345进行对接，开辟了九价HPV疫苗第二针、第三针预约通道。”王国群提醒，市民可以提前一个月通过“山东省地方病防治研究所”微信公众号以及“济南e苗通”进行预约。

据悉，广东也是首批开展九价HPV疫苗扩龄后接种工作的省份之一。为给九价HPV疫苗的接种人群提供更便捷的疫苗预约接种服务，打击黄牛通过不正规途径获取、高价兜售HPV号源，保障公平公正，广东省各地推出了便民惠民的官方预约渠道。全省范围内，市民可通过覆盖广东省17个地级市的“粤苗”APP进行预约；在广州，市民可通过覆盖全市9个区的“优苗健康”公众号进行预约，还可以实现跨区预约；而深圳的市民可通过获取门诊排队二维码、进入“深圳疾控”公众号的方式进行预约。

今年8月，山西省共11个市54个区县的68家门诊还开展了一次九价HPV疫苗网络预约活动。此次预约共开放九价HPV疫苗预约名额19968人，打破户籍所在地限制，可实现跨区县、跨地市预约。据太原市坝陵桥社区卫生服务中心预防保健科主任李克勤介绍，适龄女性可通过微信公众号“山西疾控动态”进行预约，“新平台开放预约后，我们接种点咨询预约量增加很多。跨区预约大大增加了消费者预约接种的便利性。很高兴现在新平台的推出让全省消费者都能跨区县、跨地市预约，让更多消费者尽早接种，受到疫苗保护。”

“九价HPV疫苗的供应量呈逐年增长的趋势，未来会更好地满足适龄女性的接种需求。”山西省疾病预防控制中心免疫规划科副科长光明表示， “精准预约模式”的采用，由各接种点和受众群体进行精准信息对接，也提高了疫苗使用效率，为女性提供了更加完善的接种服务体验。

九价扩龄带来更多保护，加速消除宫颈癌

伴随九价HPV疫苗扩龄后如何预约的关注度而来的，还有许许多多消费者关心的HPV相关问题。对此，各地专家也做出了解答。

据山东省疾控中心免疫规划领域首席专家、免疫预防管理所所长张丽介绍，宫颈癌是目前比较少的病因清楚的恶性肿瘤，目前的研究显示持续的HPV感染是导致宫颈癌的重要原因，几乎所有的宫颈癌患者都有持续的HPV感染史。

“我国女性HPV感染的年龄呈‘双峰’分布，第一个高峰发生的年龄是15-24岁，第二个高峰是40-44岁。”青岛妇女儿童医院妇科主任赵淑萍说，临床发现，女性一生中有80%的人感染过HPV，平均每5个25-45岁的女性中就有一个人感染高危型的HPV。

“HPV疫苗接种是预防HPV感染及相关疾病的有效方法。”山西医科大学第一附属医院妇科主任赵烨表示，“目前没有针对清除HPV感染的特效药，一旦感染了HPV就只能依靠人体自身免疫力清除。在首次性行为前接种HPV疫苗可以有更好的预防效果。世卫组织推荐HPV疫苗最佳接种年龄为9-15岁。接种HPV疫苗对于已发生性行为的女性，有很好的保护作用。即使感染了HPV，接种疫苗也能预防持续性HPV感染，进而预防相关疾病，因此接种HPV疫苗对成年女性来说也十分有必要。”

那HPV疫苗的不同价型意味着什么，如何选择呢？中山大学附属第三医院妇科主任医师李小毛解释，HPV疫苗的几价指的是能够预防几个型别。HPV有200多种型别，可以分为高危型和低危型，高危型和宫颈癌等癌症有关，低危型和尖锐湿疣等疾病有关。高危型HPV中，虽然HPV16、18在全球范围内广泛流行，但是其他高危型别却存在着一定的差异性，根据中国的人群数据来看，52和58导致病变的占比高于全球水平。

“目前我国女性有三种价型的HPV疫苗可供选择。二价HPV疫苗可预防HPV16、18两种高危型别导致的约70%宫颈癌。四价HPV疫苗在二价基础上除了预防HPV16、18高危型别之外，还覆盖了HPV6、11这两种可以导致约90%尖锐湿疣感染的低危型别。九价HPV疫苗覆盖了九种HPV型别，既覆盖了七种高危型HPV16、18、52、58、31、33、45，又覆盖了两种低危型HPV6、11，可以预防约90%的宫颈癌。“李小毛介绍说。