贴秋膘吃炖肉！为什么芋头是“炖肉伴侣”？

秋季，绵柔香糯的芋头陆续上市，希望这种食物能成为大家餐桌上的常客，因为吃芋头益处非常多。如果你比较爱吃肉，那么推荐你在炖肉的时候放点芋头一起烹饪，因为芋头算得上是最好的“炖肉伴侣”了。

芋头的三大功效

1.能补充膳食纤维

“搬走胆固醇”

芋头总膳食纤维含量达4.1克/100克，而且多为可溶性膳食纤维，不仅有增加饱腹感、促排便、减缓血糖上升等作用，还能帮助我们把体内多余的脂肪和胆固醇排出去，延缓人体对能量的吸收，使人体不至于在短期内迅速发胖。

因为芋头能“搬走胆固醇”，所以常吃芋头对血脂调控非常有利。建议高血脂和冠心病患者常吃芋头。

2.钾含量高

能帮助调节血压

吃芋头还有辅助调节血压的作用，芋头中钾含量达317毫克/100克。大家都知道吃盐太多容易高血压，因为钠离子会升高血压。而钾离子有助于身体将盐分排出，同时还能平稳甚至降低血压（肾功能异常者或正在服用影响钾离子排出的药物等特殊人群，饮食遵医嘱）。

3.富含能吸附油脂的结构

芋头非常适合与肉搭配吃，因为芋头里富含能够吸附油脂的结构，还有一些黏性物质，比如黏液蛋白，与肉混搭在一起的烹调过程中，可以通过这些物质吸附油脂，所以芋头又叫“炖肉伴侣”。

市面上有大芋头和小芋头，大芋头一般是荔浦芋头，小芋头一般是毛芋。小芋头适合蒸着吃，大芋头更适合炖肉，因为大芋头吸走的油量更多。

芋头单吃有益

但和肉炖后不建议多吃

如果是单吃芋头，对心血管的健康肯定是利大于弊的；但如果是把芋头和肉炖在一起，再吃芋头就要考虑到有可能油脂摄入会超标。所以朋友们可以根据自己身体的实际情况，来决定炖肉之后的芋头要不要吃，吃多少。

芋头虽好但算主食

不推荐当菜吃

芋头淀粉含量高，如果把芋头当蔬菜食用，这样做容易导致能量摄入超标，更容易催肥。芋头是薯类，应归到主食的范畴，膳食指南推荐一般成人每天摄入50-100克薯类，这里指的是生重。

文/于康

（北京协和医院临床营养科教授）