世界流感日：关于流感6个热点问答

编者按：据世界卫生组织估计，流感每年在全球可导致300万-500万重症病例，29万-65万呼吸道疾病相关死亡。秋冬季是流感等呼吸道传染病高发季节，如何区分流感和普通感冒？为什么每年都要接种流感疫苗？出现哪些症状需及时就医？11月1日是“世界流感日”，更多热点问题解答。

来源：中国疾控中心、北京疾控中心

编辑/设计：孙红丽、胡海月（实习生）