把孩子拉出手机沉迷“黑洞”

编者按

今年春节后，武汉大学中国乡村治理研究中心夏柱智副教授课题组根据对全国多个省份上万名留守儿童家长及乡村学校的调研，推出专题报告《农村留守儿童手机沉迷问题调查与对策建议》，指出留守儿童沉迷手机现象愈发凸显。《中国青年报》对该调研及相关话题进行了深度报道，全网阅读量超过2亿人次，引发全社会讨论。

如何为留守儿童找到更广阔空间，把孩子拉出手机沉迷的“黑洞”？报道之后，立足乡村孩子全面健康成长之路，多方协力共同发起了一场乡村教育实验，一间间“乡村希望书屋”在田野上生长出来，虽刚破土而出，却让人对乡村教育的巨大生长空间充满期待。对此，《中国青年报》和武汉大学中国乡村治理研究中心给予持续关注。

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手机沉迷如同无形的空气墙，隔离了学生对生活的激情

几间屋子，就可以装下解决孩子手机沉迷问题的“希望”。

湖北省黄冈市罗田县三里畈镇黄冈庙村村委会二楼，就有几间这样的屋子。9月下旬的一个周六，一群小学生在这里和志愿者老师一起分享阅读收获，旁边的房间里，还有一群孩子在下棋、练习国画。

10余公里外的新铺村苍葭冲也有一间这样的屋子。这间由废弃农房改造的房屋门口，挂着一幅“今日宜读书”的毛笔书法，由村里留守儿童书写，稚嫩中透着童趣。屋内，孩子们围在一起制作手工灯笼，窗边的松果与莲蓬散发着清香。

这些屋子被命名为“乡村希望书屋”。今年暑假以来，从大别山脚下发端，这样的书屋从无到有，在湖北渐次铺开。

这里的许多学生，是曾经“掉进手机里的孩子”。这一变化背后，是一场关于乡村留守儿童沉迷手机情况的调研与破题之旅。

“在农村，一些中小学留守孩子放学回家后，‘盯着手机不离手’成为常态。沉迷手机已经严重影响他们的身心健康，有的孩子为此面临‘精神和身体的双重冲击’。”这是武汉大学中国乡村治理研究中心一项关于留守儿童手机沉迷问题专题调研中的发现。

该中心副教授夏柱智带领课题组分赴河南、湖北、湖南、江西4省共10县（区）进行调研，调查问卷显示，手机在农村普及率很高，看短视频和玩游戏是留守儿童主要的上网娱乐方式。67.3%的家长反映孩子出现了手机沉迷趋势，21.3%的家长则认为孩子“已严重沉迷手机”。

课题组调研发现，不少沉迷手机的孩子难以集中精力学习，而且由于户外活动变少，身心健康受到影响。湖北一名初三学生在作文中写道，“沉迷电子游戏就像一面无形的空气墙，把中学生对生活的激情隔在了远方”。

今年春节过后，夏柱智团队根据调研情况发布报告《农村留守儿童手机沉迷问题调查与对策建议》。课题组提出了一些对策建议，但团队并未就此止步。

“对于农村留守儿童来说，破解手机沉迷问题，难点在课外。”在夏柱智看来，应在手机屏幕之外，为留守儿童找到更广阔的空间。

可是，这样的“空间”如何找到？它应满足什么样的条件？在广大乡村能建立起来吗？

“乡村希望书屋”破土而出

在乡村，随着留守儿童沉迷手机问题日渐严峻，越来越多的人开始思考破解之道。

黄冈庙中学一位退休教师留意到，村里的留守孩子们从学校回到家，大多“机不离手”。询问他们学习情况时，也都漫不经心。这位有着42年教龄的老教师为此很忧心。

黄冈庙村村支部书记李双梅也注意到“村里的小孩子沉迷手机”的问题。黄冈庙村所属的三里畈镇是典型的大别山乡镇，人均耕地不足1亩，村里人大多选择外出务工。黄冈庙村户籍人口1539人，常住人口600人，主要是老人和小孩，其中留守儿童55人。

李双梅时常看到，为安抚哭闹的孙辈，有的爷爷奶奶直接将手机塞给孩子玩耍，还有的将饭菜做好端给玩手机的孩子，却无奈不知道用什么方法管教他们。

三里畈中学一名负责人反映：“学生拿手机的，100个人中不一定有1个是用来学习的。”

能不能给孩子们找到一处活动空间，让他们放假了有地方可去、有图书可读、有娱乐或体育活动可玩耍，从而引导他们通过参加集体活动，逐渐减少接触手机的时间？不止探讨，黄冈庙村行动起来。

李双梅召集黄冈庙村两委、几位退休教师与老党员联合镇上分管共青团工作的干部一起商议，利用村部二楼闲置的两间空房，打造一处乡村书屋。

与以往各地的“农家书屋”不同，这个书屋专门为留守儿童创立，不仅提供场地、书籍，还提供棋类、羽毛球、乒乓球等文体用品。在书屋，有专门的志愿者陪伴孩子们，一起写作业、开展文娱活动，以此探索解决寒暑假与周末农村少年儿童尤其是留守儿童无人管、无人教、沉迷手机的问题。

今年3月，在湖北省青基会支持下，“乡村希望书屋”项目在黄冈庙村正式启动。

黄冈庙村部二楼的两间空房，1间作为书屋、1间作为棋画室；三楼有1间可容纳40人以上的大会议室，被规划用作“活动教室”；村部门口的广场，可以开展体育活动。湖北省青基会筹资3万元，并募集书籍支持书屋建设。罗田县、三里畈两级团委与村镇两委精心布置书屋的书架、桌椅等，让这里尽显“童趣童真”与山乡田野气息。

黄冈庙村两委为书屋设置了“理事会”。村支书担任负责人，村会计为管理员，其余为本村志愿者成员。

得知村里要为留守孩子们办一间书屋，村小学语文老师田金“坐不住了”。这名老师见过太多因为沉迷手机而耽误学习的学生。“有的学生周末在家通宵玩游戏，周一来学校上课，站着都能睡着。”她找到李双梅，提出自己周末可以抽出时间来书屋义务带学生，还可以把家里两个读小学的孩子，带到书屋和其他小伙伴一起参加活动。

接着，又有几名当地小学的老师、退休老师主动提出加入。还有几名在外读大学的学生，提出暑假可以回来做志愿者。曾让理事会发愁的如何组建一支本土志愿者队伍的问题，就这样解决了。

6月底，乡村希望书屋发布“托管班广告”，家长与孩子们报名积极性远超预期，甚至隔壁村不少村民也要替家里的孙辈报名。理事会将招收对象限定为村内小学二至六年级学生。最终，村里46个孩子报名成功。

筹备过程中，一个好消息传来：罗田县共青团暑期支教项目“希望家园”今年在黄冈庙村设点，这意味着，将有4名来自武汉的大学生志愿者前来支教。自2010年以来，“希望家园”不断丰富乡村孩子们的暑期生活。经县、镇两级团委与村委会商议，将两个项目融合。

三里畈镇党委书记徐应超考虑最多的是如何保障孩子们的安全。镇、村为此想了不少办法：给村部二楼、三楼的窗户安装防盗网；安排志愿者维持上学放学秩序；给孩子们讲解安全知识等。

7月3日，黄冈庙乡村希望书屋正式开班了。

“谁都没想到需求这么大”

在黄冈庙村，7月暑期中，周一至周五每天早上8点半前，孩子们陆续被家长送往希望书屋，开始一天的学习与玩耍。上午8:30到11:30，共3节课，下午14:30到16:15，两节课。

课程活动有暑假作业辅导，由高年级孩子辅导低年级孩子，志愿者参与。此外，还有各类主题活动，如棋艺、篮球、国画、乒乓球、书法、交通安全教育、防溺水防火教育、环境保护教育等。

在约10平方米的书屋里，孩子们看书或讨论问题，记录读书感想，摘抄优美词句。

看到这一幕，田金颇为感慨。她曾在班级中布置了一道课外阅读作业——一学期读10本名著。但检查时发现，全班只有一人读完了其中5本，其余学生连一本都没读完。而在希望书屋，田金欣喜地发现，“孩子们坐在一块儿读书、写作业，积极性更高、更有效率”。

为帮助孩子们从阅读中受益，志愿者们设计了《做个快乐的读书人》阅读模板，引导孩子们做好阅读记录，并学会思考，如书中感触最深的细节或故事、如果见到作者最想请教的问题等。

“希望家园”项目于7月21日结束，但乡村希望书屋的大门继续向孩子们敞开。在本村志愿者接续带领下，孩子们的读书分享、课外活动等持续开展至8月底。大家还一起到三里畈镇新铺村苍葭冲体验“家门口的家学文化”、古法磨豆腐、陶艺制作、开笔礼，走进县科技馆、消防大队参观。

在志愿者带领下，孩子们还拿起扫帚，一起在村庄道路两旁、房前屋后捡垃圾。8月11日，一名来自武汉的志愿者给孩子们送来了12天的国画集训课程。此前，村里的孩子们从未接触过国画，经过学习，不少人把花朵、枝叶、葫芦画得有模有样了。

武汉中建三局三公司团委青年团干来到黄冈庙乡村希望书屋，为孩子们讲述“10天建成一座医院”背后的抗疫精神；华中科技大学法学院的大学生到书屋探访，将这里作为常态化支教阵地。

通过本报牵线搭桥，夏柱智团队关注到黄冈庙乡村希望书屋的建设并参与指导。他观察认为，从试点情况来看，乡村希望书屋取得了最初的、直接的效果。

开办之初，黄冈庙村在《致家长朋友的一封信》中如此阐明项目目标——希望通过丰富多彩的活动帮助学员增长见识、开阔视野、娱乐身心，同时也为出门在外的学员家长分忧解愁。“目前来看，这些目标都已实现。”夏柱智说。

“乡村希望书屋最重要的功能是‘陪伴’。”他调研发现，有了志愿者和众多小朋友陪伴，参与项目的孩子们度过了一个充实、快乐的暑假。“特别是参与托管班之后，孩子们自觉不带手机，也没有必要带手机了。”

刚读完小学六年级的阳阳（化名），爸妈在外打工，他和爷爷奶奶在村里生活。“同学们平常聊的都是手机游戏，我也就开始玩了。”阳阳说，以前放假都在打游戏，“好像可以忘掉学习成绩不好的烦恼”。

现在，阳阳被选为希望书屋班长，负责锁门、打水、协助志愿者老师维护秩序等事务，他责任感满满、干劲十足。去县城参观消防队、体验“小小消防员”后，阳阳立下志向——考上好大学、锻炼好身体，争取以后当一名消防员。

萌萌（化名）的爸爸在外务工，妈妈在家要忙农活。以前一放假，妈妈出门了就剩她一个人在家，“要么坐在院子发呆，要么刷视频、玩手机游戏。但手机玩多了也特别无聊。”

在书屋，萌萌跟着志愿者第一次接触到国画，并画出了自己的第一幅作品，她觉得“特别有意思”。

“谁都没想到需求这么大。”李双梅说。暑假过后的每周六，黄冈庙村希望书屋继续开办。这个国庆中秋假期，在家长们的热烈要求下，书屋连开3天。

田金看到，不少年轻妈妈每天骑电动车乐呵呵地把孩子送到书屋。婆婆告诉她，跳广场舞的老人们都说，“这个书屋搞得好，又能带娃们写作业、还能让他们少玩手机”。

参与、见证留守孩子们在乡村希望书屋收获了健康、快乐与成长，田金觉得“所付出的志愿服务都是值得的”。