国家卫生健康委：以基层为重点着力提升医疗卫生服务水平

人民网北京11月1日电 （闫妍、陈子源）今天，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“推动卫生健康事业高质量发展 护佑人民健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委副主任雷海潮介绍，今年以来，国家卫生健康委全力推动新冠疫情防控平稳转段，抓好“乙类乙管”常态化防治工作，加快推动健康中国行动，遴选49个国家区域医疗中心建设项目，启动了81个紧密型城市医疗集团建设工作，推进公立医院高质量发展，全面推开紧密型县域医共体建设，启动改善就医感受、提升患者体验三年主题活动，大力促进乡村医疗卫生服务体系发展，已经有82.7%二级以上公立医院开展了预约诊疗服务，人均基本公共卫生经费补助水平达到89元。基本公共卫生服务的可及性、公平性和服务质量有了新的改善和提升。

雷海潮表示，国家卫生健康委将继续深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推动卫生健康事业高质量发展。

一是深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，进一步控制居民健康的主要影响因素。积极倡导文明健康绿色环保的生活方式，推进卫生城镇和健康城镇建设。实施国民营养计划与合理膳食行动，推进心脑血管疾病、癌症等重大慢性疾病的防治专项工作。加强精神疾病管理和职业病危害治理，进一步控制和消除一批重大疾病的危害。

二是以基层为重点着力提升医疗卫生服务水平，以公益性为导向持续深化公立医院改革。完善分级诊疗制度，促进优质医疗资源均衡布局和扩容下沉。持续推进国家医学中心和国家区域医疗中心建设。“十四五”期间，国家、省、市县分别支持建设不少于750个、5000个和1万个临床重点专科。争取在人口规模较大的城市使其医疗机构能够达到三甲医院水平。全国至少1000家县级医院达到三级医院医疗服务能力和水平。重点推进1000所中心乡镇卫生院达到二级医院服务能力和水平，形成城带乡、县乡一体和乡村一体发展格局。优化医疗服务和质量管理，完善平急结合、快速反应的医疗应急体系，国家级紧急医疗救援队覆盖各省。

三是坚决筑牢公共卫生防护网，切实为维护人民群众健康和经济社会发展提供有力保障。继续做好新冠疫情、流感、儿童支原体肺炎等方面的疫情防控，不断加强艾滋病、结核病、肝炎等重大传染病的防控和地方病防控工作。系统推进疾控体系改革和高质量发展，提升监测预警、应急处置、实验室检测和流行病学调查等方面的专业能力，促进医防协同和医防融合，基本建成适应国家公共卫生需要的强大公共卫生体系。

四是持续加大“一老一幼”健康服务供给，促进人口高质量发展。推动优化生育政策支持体系，支持普惠托育建设工程。强化65岁以上老年人，尤其是失能和半失能老年人日常健康管理和服务，推动国家区域老年医学中心和老年医院建设，二级以上综合医院老年医学科设置比例要达到60%以上。深入实施母婴安全行动和健康儿童行动提升计划，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%以上。

五是大力推进中医药传承创新发展，提供更加便捷可及的中医药服务。实施中医药振兴发展重大工程，推进国家中医药综合改革示范区建设，开展中医药传承创新试点项目。实施中医药特色人才培养工程，加强中西医结合高层次人才培养，推进实施中医药文化弘扬工程。

六是统筹做好各项保障支持性工作，推进卫生健康事业高质量发展。坚持党对卫生健康工作的领导，加强党委领导下的院长负责制，完善卫生健康法治体系，提升治理能力。健全生物安全、消防安全监管处置体系。以需求和应用为导向，大力提升医学科技研究和创新能力。促进医教协同和医学人才高质量培养，加强基层人才培养和配备，努力建设一支让老百姓信得过的基层卫生服务队伍。另外，还要全面推进“健康丝绸之路”建设，积极参与国际卫生治理。