新华社北京11月4日电 题：如何防治秋冬季高发呼吸道疾病？——国家卫生健康委组织专家解答热点问题

新华社记者顾天成、董瑞丰

随着秋冬季节到来，近日包括流感、肺炎支原体感染、细菌感染等多种类型的呼吸道疾病患者有所增加。怎样甄别不同的呼吸道疾病？“一老一小”如何科学应对？针对公众热点关切，国家卫生健康委日前组织医学专家接受新华社记者采访，作出专业解答。

不同病原做好甄别 老年人及早治疗是关键

“秋冬季是呼吸道疾病高发季节，近期我们临床上观察到流感患者、肺炎支原体感染患者数量逐渐增加。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，从整体看，流感病例数有所增加；新冠病毒感染病例数趋缓，预计入冬后可能有小幅波动；儿童肺炎支原体感染病例增多。

王贵强表示，不论是流感、新冠病毒还是肺炎支原体感染，一般成年人感染后实际症状都较轻，但老年人和基础病患者人群抵抗力相对较差，是发展为肺炎和重症的高风险人群。这些感染容易破坏脆弱人群的上呼吸道免疫屏障，继发一些细菌感染，从而导致病情恶化。

“对重症高风险人群来说，在早期进行准确的鉴别诊断，及时针对性用药很关键。”王贵强建议，重点人群若出现高热、剧烈咳嗽、咳黄痰等肺炎或其他上呼吸道感染表现后，要及时到医院就诊、检测病原，并正确用药。

北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心副主任孙丽介绍，如果各年龄层患者出现咳嗽或其他呼吸道疾病症状，在不太严重、没有持续高烧的情况下，选择社区医院可以更为方便快捷地初筛就诊。

不是所有支原体感染都会得肺炎 家长避免擅自用药

“不是所有的支原体感染都会发展为肺炎，因为绝大多数孩子都属于轻症，以上呼吸道感染为主。”北京儿童医院重症医学科主任王荃表示，肺炎支原体感染是秋冬季比较常见的儿童呼吸道疾病，每3至7年会流行一次，家长们需科学看待。

什么是肺炎支原体，家中孩子出现哪些症状需要警惕？专家介绍，肺炎支原体既不是细菌也不是病毒，它的生物学特点介于病毒和细菌之间，是非典型病原体。假如家中孩子出现体温40摄氏度以上、持续高热超过3天；刺激性干咳，甚至影响正常作息；精神状况差，频繁呕吐、腹泻，以及出现呼吸困难的症状，可能是感染了肺炎支原体，需要尽早带孩子去医院就诊。

近期，网络上出现“支原体用药三件套”“儿童居家康复套餐”等所谓支原体感染诊疗建议。对此，王荃表示，不建议家长自行给孩子吃药。因为儿童的体重较轻，且很多脏器功能发育尚不健全，所以儿童用药需结合其基础情况。有必要经医生评估后，给出更安全的用药方案。另一方面，从当前临床整体看，儿童病例中感染流感病毒的情况更多，因此通过病原检测后，才能对症下药。

带病上学不可取 专家建议及时接种流感疫苗

北京儿童医院呼吸一科主任徐保平表示，肺炎支原体感染最主要的影响人群是年长儿，也就是5岁以上的学龄儿童及青少年。尽管目前5岁以下婴幼儿感染率略有增加，但总体人数比年长儿少。

徐保平说，对于已经确诊感染肺炎支原体的学龄儿童，还是要坚持居家休息，不建议带病上学。这既有利于孩子的尽早康复，也是对学校其他孩子的保护。同时，学校方面在保证室内温度的情况下，建议做到勤开窗通风，并引导孩子们做好手卫生、保持社交距离。

“目前我国流感活动处于中低水平但呈上升趋势。”中国疾控中心病毒病预防控制所国家流感中心主任王大燕表示，预计我国南北省份会逐渐进入流感高发期，并出现秋冬季的流感流行高峰。在此期间，流感聚集性疫情可能会增多，聚集性疫情主要发生在学校、幼托机构、养老机构等人群密集的场所。建议公众勤洗手、勤通风，做好个人防护，保持良好卫生习惯。

徐保平表示，主动免疫对预防呼吸道感染性疾病，特别是流感十分重要。建议只要孩子没有禁忌症、符合接种条件，都要积极接种流感疫苗。不仅要给孩子们接种流感疫苗，孩子的看护人和家中老人也应在没有禁忌症的情况下积极接种。