告别“圈养”：让课间十分钟重现活力

近日，“中小学生连上厕所的时间都快没了”话题登上多个平台热搜，引发网友热议。此前，山西一位老师在社交平台上吐槽“课间圈养”现象愈发严重：七成学生课间不出教室，即使是20分钟的大课间，校园里也空空荡荡。也有学生表示很无奈，“课间时间10分钟，拖堂2分钟，提前上课2分钟，上厕所不跑都来不及”。（《北京青年报》10月29日）

“等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。”这是《童年》中的歌词，相信也是不少学生的心声，可现在等来了下课，却可能等不来游戏而只能被“圈养”在教室里。原本应该充满活力的课间10分钟，现在却大有“静悄悄”之势，且这非个案而是较为普遍存在的问题。

课间休息时间只有短短10分钟，其作用却不可小觑，高质量利用好这10分钟进行户外活动，不仅能使学生身心得到放松，也有助于近视等问题的防治与改善，更能实现劳逸结合，提升学习效率。剥夺了这10分钟自由活动的权利，不仅会压抑孩子们好动的天性，也容易造成学习上的“疲劳驾驶”，负面影响不容小觑。

不少学校不仅限制孩子们的课间活动，甚至要安排专门的老师值班巡岗，督促学生们尽可能安静待在教室中，老师们额外增加了工作负担，学生也有逆反心理。既然如此，学校何必要“出此下策”呢？问题根源还在于安全风险以及由此引发的纠纷，往往令学校难以承受。

相比于将学生“圈养”于教室中，学生在操场、走廊、楼梯等奔跑打闹，出现安全问题的概率肯定要大得多。一旦出现安全问题，无论学校有责无责，家长大概率都会闹到学校，有些即便无责，迫于网络舆论的压力，学校也只能担责以息事宁人，有些班主任、学校领导也可能因此被问责。在这样的结果导向之下，不少学校宁愿牺牲学生的长远健康以换取眼前的管理平安。

要告别“圈养”，让课间10分钟重现活力，最关键的还在于减少可能因此而导致的安全问题，告别一出事学校就压力巨大的“无限责任制”。只有先为学校“松绑”，学校才敢放开胆让孩子们在课间10分钟自由奔跑玩耍。

对此，一方面，要加大对孩子们的安全教育，做好源头治理。只有在他们心中牢牢植入安全理念，在课间玩耍时才不至于做出危险动作与行为，进而最大限度减少安全事故的发生。另一方面，则要出台对学校责任划分与承担的明确规定，甚至要出台相关的免责政策，打消学校放开课间活动的后顾之忧。除此之外，也可以引入商业保险机制，帮助校方承担可能出现的安全风险。

作为家长，不能一边要求学校让学生多进行课间户外活动，一边又对学校的安全责任无限上纲上线、吹毛求疵，要正确认识到课间活动的重要性，也需明白校园安全风险不可能百分百杜绝。只要不是学校主观过失导致的安全事故，家长要能有一定的容忍度与容错率，即便维权也应理性，而非动不动就“闹大了再说”。家长的过分关注，会让学校开展相关工作时缩手缩脚，而最终受损害的还是自己孩子的身心健康。

要让课间10分钟重现活力，需要学校展现责任担当，同样也需要家长报以宽容和支持，如此一来，孩子们的童年才会更加丰富多彩，“课间圈养”现象才能越来越少。