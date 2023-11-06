北京天坛医院打通科研成果转化环节

本报讯（记者 蒋若静）11月5日，神经系统肿瘤靶向药物与细胞治疗北京市工程研究中心建设启动会在首都医科大学附属北京天坛医院举行。该工程中心的启动，是北京市属医院中首个关于产医深度融合、打通医疗领域科研成果转化关键环节的创新探索，未来该中心将面向神经系统肿瘤疾病提升临床研究水平，突破关键技术，打造质优价廉的国产创新医药产品等源头创新产品，提升患者生存期、减轻治疗疾病的经济负担。

据工程中心首席科学家、北京市神经外科研究所（以下简称“神外所”）所长江涛介绍，神经系统肿瘤是从大脑到脊髓处的肿瘤，特别是脑胶质瘤，是中枢神经系统最常见的疾病之一，占原发脑肿瘤的50%-60%，由于对放化疗等传统治疗手段敏感性差，成为青壮年男性第一位、女性第三位肿瘤死因。目前，国内针对神经系统肿瘤药物开发领域存在原始创新靶点稀缺、传统研发模式效率低等问题。为充分利用神外所建立的全球最大脑胶质瘤多组学数据基础，打通临床研究成果转化关键环节，探索产医深度融合的转化模式，由北京市神经外科研究所与国内医药企业天士力集团共同成立该工程中心。

据了解，工程中心定位为神经肿瘤精准诊疗的技术创新和成果转化示范基地，将立足国际前沿，聚焦神经系统肿瘤精准诊疗产品创制的科学问题与技术难题，以产医深度融合的机制创新，探索“肿瘤大数据引领、新型制药技术驱动”的数智精准研发模式，以及“临床大数据-基础研究-临床应用”指导新产品的研发模式，突破“卡脖子”技术壁垒。

在启动仪式上，工程中心向技术专家委员会专家颁发聘书。据了解，工程中心设立技术专家委员会、技术研发中心、运营管理中心和财务部，推进工程中心建设。其中，技术研发团队由江涛教授领衔，团队成员涵盖行业顶尖的临床医生、分子病理专家、生物信息分析专家和细胞动物生物研究人员等。中心将以行业问题为导向，搭建神经系统肿瘤靶向药物研发、免疫疗法创新和分子诊断开发三个技术平台，进行类器官药物筛选、靶向药物研发、微环境靶点鉴定与免疫疗法、分子病理伴随诊断检测等技术攻关，开展系列精准诊疗产品研发、推动肿瘤领域研发和成果转化复合型人才培养，推动行业标准的优化完善。

目前，工程中心技术研发团队针对脑胶质瘤的特点，开展了脑胶质瘤优化CAR-T细胞疗法，通过特异性靶向脑胶质瘤干细胞，调节肿瘤免疫微环境，从而产生有效且持久的肿瘤杀伤作用，达到延长脑胶质瘤患者生存期的临床疗效，并大幅度降低毒副作用。这项原创性研究实现了一系列技术和理论的突破，处于国际领先地位，有望在脑胶质瘤免疫治疗领域取得突破性进展，并为其他类型实体肿瘤提供可靠借鉴。

江涛表示，新模式打通了医疗领域科研成果转化的关键环节，一方面机制创新可有效缩短研发周期、降低研发成本，让患者尽快用上国产新药；另一方面，这种合作模式产生的效益可有效反哺科研创新，带动更多新药研发，更有利于突破肿瘤药物领域的“卡脖子”技术，最终的受益者依然是老百姓。