医院鼓励红包“先收后退”，看似温暖实则有害

广东湛江某医院近期推出了一项引人瞩目的政策——鼓励医护人员“先收后退”患者或家属的红包。院方解释，若拒收红包，反倒令病患或家属“不放心”，医护心理压力也很大。面对“塞红包”，医护可先收下再上交院方，最后在病患办理出院等结算付款时如数退还。对于退红包的医护，则给予奖励。该措施从今年4月开始实行，至今已先后奖励了8名医护人员。

不少患者和家属都面临“送不送红包”的心理挣扎：若是不送就会担心医护不精心治疗，当其他患者送而自己不送时，担心会更激烈。若选择送，除了难免心疼钱，还担心被粗暴拒收，面子上很不好看。医院出台“先收后退”政策，患者从此可以大胆送红包，医护若不退，就可花钱买安心，若退，人情到位，自己也没有损失。

医护人员对于红包，同样有很多烦恼。收下被人发现，将受到处理；若选择把钱退回去，拉拉扯扯很不好看，甚至可能受到“嫌钱少”“装样子”等质疑。有不少忠厚老实的患者送红包单纯为了表达感激，只是没有其他更好的办法而已，若不讲策略地硬退回去，会伤人自尊并加剧担心。

可以看出，该政策有“温柔”的一面，既让患者感到很温暖，又排解了医护人员的烦恼。但也要看到，该做法实质上是与相关法规相违背的。假如红包数额不大，也败坏医疗行风，违反医疗系统相关规定，红包数额若达到一定程度，就可能涉嫌行贿。任何行为以遵纪守法为前提，应该态度鲜明地反对送红包行为，不能因为谁事出有因、谁的面子应该被顾及等，就默许其行为违法违规。

此外，无论是法律还是系统内部规定，都是禁止医务人员收受患者红包的，并且要求行贿受贿一起查。医护人员“先收后退”虽然没有获得红包现金，却因医院鼓励而获得荣誉。广东湛江某医院规定，医护人员凡收红包后上缴的，均按每个红包100元予以奖励，也就是说，医护人员同样可从“先收后退”当中获得经济利益，这些严格说来同样属于利益输运。而且，不排除可能有患者通过此方式，让医护人员获得相应荣誉和奖励。

因此，医院鼓励红包“先收后退”，从表面看似乎充满温情，也似乎利于缓和医患关系，但从长久看，却可能对医患关系产生负面影响，是往医患关系上插了“温柔一刀”。鼓励红包“先收后退”很可能出现的结果是，不仅无法遏制红包现象，反而让送红包更为常见，甚至形成新的送红包潜规则。

医疗红包关系到医疗秩序和医疗行风，对于医患关系的影响尤其明显。正确处理医疗红包的确存在难度，但不管怎样，都不能以违反法规和形成“反向激励”的方式来处理。

面对患者送上的红包，果断而巧妙地拒收，并对违法违规者给予严肃处理，在患者入院告知和签订知情同意书等医患交流过程中，广泛宣传医疗红包的危害，且不妨将医护人员处理红包的难处坦诚告知患者，这些都是切实可行的措施。如此才能从根源上减轻医疗红包带给医患双方的压力，也让收送红包现象在医疗系统呈现逐渐减少趋势。