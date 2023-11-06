“超级黑色素”可加速治愈皮肤晒伤

科技日报讯 （记者张佳欣）当你的皮肤暴露在阳光或环境毒素中时，有没有一种护肤霜可治愈暴露产生的损伤？据11月2日发表在《自然》子刊《npj·再生医学》的一项研究，美国西北大学科学家最新开发出一种人造仿生黑色素，能模仿人类皮肤中的天然黑色素，可局部应用于受伤的皮肤加速伤口愈合。

自由基是由皮肤损伤（如晒伤、衰老、环境污染等导致）产生的。如果不加以控制，自由基活性会破坏细胞，最终可能导致皮肤老化和皮肤癌。而人造仿生黑色素的工作原理是清除自由基。

研究人员造出的合成黑色素工程纳米颗粒修改了黑色素结构。与人类黑色素相比，每克合成黑色素能清除更多的自由基，就像“超级黑色素”。它是生物相容、可降解、无毒的，擦在皮肤上是透明的。涂在皮肤上以后，黑色素就会停留在皮肤表面，而不会被吸收到皮肤下层，从而保护皮肤免受阳光照射，并修复日光晒伤或化学烧伤的皮肤。

研究人员测试了合成黑色素作为防晒霜的效果。结果发现，它可清除自由基、保护皮肤，还可在皮肤受伤后局部使用，促进皮肤愈合。此外，这种霜还可用于治疗水泡和开放性疮口。

最新试验表明，合成黑色素对人体皮肤无刺激，还可保护生物组织免受高能辐射的影响。这或将成为治疗辐射暴露引起的皮肤烧伤的有效方法，以及接受放射治疗的癌症患者的选择。