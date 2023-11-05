七成“新中老年人”为兴趣报班

从戏曲声乐到旅行摄影，从健康养生到形象礼仪——超过70%的“新中老年”人群曾经或正在进行兴趣学习。甚至，老年大学成为不少年轻人“蹭老式消费”的一种方式，轻松的课堂氛围、极具性价比的价格吸引00后涌入，已有老年大学将招生条件放宽到“全年龄段”。

“新中老年人”学习动力源自“求知心”

数据显示，2022年中国65岁及以上的老年人口已突破2亿且占比持续攀升，这意味着我国已步入中度老龄化社会。随着未来中老年人口数量的快速增长，及其对精神生活需求的愈发重视，中老年兴趣教育市场将进入持续增长期。

“新中老年”人群，指的是处于即将退休或已退休阶段，经济状况较为稳定，且有空闲时间和精力去追求富足物质和精神生活的中高年龄人群。

近日，腾讯平台联合多家机构发布的关于2024中老年兴趣教育课程的相关指南显示，兴趣学习正在成为“新中老年”人群提升自我、丰富精神生活的重要手段，超七成“新中老年人”有过或正在进行兴趣学习。他们核心学习动力的前三项，分别为满足求知兴趣、提高生命质量及拓展新社交圈。对他们而言，岁月无法抹去求知的热情，兴趣永远是最好的老师。

线上报课逐渐成为“新中老年”人群兴趣学习的主流方式。指南显示，过去三年内，有报课行为的“新中老年”人，人均报课2.7个大类，且未来报课大类呈正增长。近一半的报课学员年度报课费用支出在500元到2000元范围。

健康运动课程成为“刚需”

相较年轻人，“新中老年”人群的学习内容更广泛，从戏曲声乐到旅行摄影，从健康养生到形象礼仪，多元兴趣课程百花齐放。其中，健康、运动类课程越来越成为“刚需”，形象礼仪与手工等小众课程也增长强劲，有望成为课程“新宠”。

据黑板洞察测算，2023年国内中老年兴趣教育市场规模已突破300亿，发展前景广阔，但相较于成熟教育领域而言，中老年兴趣教育市场尚在探索期，行业竞争度较低。目前提供中老年兴趣教育服务的企业，主要包括养老生活服务机构及产业上下游企业，以及覆盖中老年学员的传统教育机构。而其推向市场的现有中老年兴趣课程，主要覆盖文化艺术、体育健身、健康养生、兴趣生活、职业技能五大类目。

圈粉年轻人 老年大学“扩招”

“500元的老年大学，太香了！”上海市长宁区一家老年大学吸引了年轻人的目光，500元16周的课程，每周课上课两小时。并且因为服务对象是50岁以上的中老年学生，老师的教学方式以鼓励为主，每个知识点都会翻来覆去地讲解。这其乐融融的学习氛围很难不让“卷怕了”的年轻人心动。

有趣的是，“00后涌入老年大学”，与“年轻人跨界报名夕阳红旅行团”“上班族在社区助老食堂实现吃饭自由”等被调侃为“蹭老式消费”的风潮吸引了越来越多年轻人的参与。

在这股风潮中，夜校、老年大学走红，年轻人收获的是低成本兴趣班。近来，不少老年大学的招生简章真的将报名条件放宽到“全社会全年龄阶段”。北京市朝阳区一家央企旗下的老年大学，其艺术学院设置的课程不仅有声乐课，包括古典舞、民族舞、肚皮舞、流行舞蹈、尊巴等在内的舞蹈课，还有中东鼓、葫芦丝、电子键盘、古筝等乐器课程。其招生信息下，吸引了大量20至25岁之间的年轻人报名。

文/本报记者 陈斯