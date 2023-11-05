家庭洗衣场景出现细分静音隐身成为新趋势

洗衣机、烘干机与电动晾衣架一起布置在南向阳台，洗衣晾衣过程一气呵成；或者与开放式厨房相结合，让家政动线与生活动线分离，更符合一家人的生活习惯——随着国人生活水平的不断提高，家庭洗衣出现了不同的细分场景。

《2023家庭洗衣场景变革趋势报告》显示，中国城镇居民住房条件从1978年的平均居住面积3.6平方米增长到2022年的37.2平方米。家庭洗衣场景也经历了从手动劳作、机械控制式洗衣机到滚筒洗衣机、健康洗衣机、洗烘护一体的升级演变。科技的进步改变了洗衣场景和晾晒方式，使洗护场景与户型之间的关系更加紧密。

当前主流户型的洗护场景可以分为七大类型：南向阳台、北向阳台、独立家政区、开放式厨房、次卫空间、客厅过道以及其他位置（包括院子、露台等）。其中，南向阳台由于光照充足且面积较大，成为洗护模块的首选空间，可以放置电动晾衣架等产品；北向阳台虽然面积较小，但与厨房或次卧相连，在洗护收纳场景上更具优势；改善型住宅通常会设置独立家政区来放置洗衣机，使洗衣的整个功能节点可以在一个空间内完成；开放式厨房结合洗护模块的方式则可以将家务动线最小化，形成统一的装修风格；次卫空间中融入洗护模块，可以直接将脏衣放入洗衣机，减少动作路程；客厅过道和其他位置可以避免空间浪费，但对家电的静音和防水效果有一定要求。此外，在高端改善场景家庭中，家政动线和生活动线分离，院子、露台等位置成为常见的洗护落位点。

报告指出，未来洗护模块可能会越来越多地出现在客厅、卫浴、厨房、走廊等区域。例如，融合多元功能场景的客餐空间一体化设计正渐成趋势，洗护场景将逐步参与到家庭社交场景中。空间集成趋势也愈发凸显，从传统对家庭洗衣区功能的需求向洗衣区、储物空间、零散清洁工作等复合功能需求的升级，既提高了效率，又让家庭动线更加合理。

从洗护设备方面来看，洗衣机行业经过10年高速发展，已进入存量期，市场需求以更新换代为主，产品升级趋势愈加明显。以健康洗衣机为核心，叠加洗烘、洗护标签，具有高颜值、可嵌入等设计的产品正成为市场热点。

在提高洗衣性能上，市场上新升级产品推出一系列基于人工智能的洗护功能，比如AI智能洗，可通过重量、水位、织物、浊度、洗涤剂等多种传感，来智能优化水和洗涤剂用量，不断调整浸泡、漂洗和脱水时间。另外，还有可以实现更快、更精细烘干效果的AI烘干功能。

与此同时，人们对集成一体化电器需求明显，动线流畅合理可增加空间利用率的全屋嵌入式产品也备受青睐。当下家电家居产品呈现“一体化”整合趋势，以超薄、大筒径为代表的嵌入式洗护产品得以显著增长。今年以来，京东平台上该品类累计销售额增长超三倍。

业内认为，未来，洗衣机、干衣机更“无声”，同时更好地“隐身”，融于各类家居场景设计中，将成为相关企业新的设计研发趋势。文/本报记者 陈斯