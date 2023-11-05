10月的黑龙江已经寒气袭人，但在佳木斯市郊区的百善华侨养老中心，提前供暖让居住在这里的老人们感受到温暖。

进入养老中心大厅，只见几位老人坐在窗边晒太阳、唠家常，不远处还有几人在护工的陪伴下，做着简单的上肢活动操。

“我们有多功能休闲娱乐大厅、康复理疗室、图书阅览室和书画棋牌室，住宿分为失能区、半自理区和自理区3种类型。”百善华侨养老中心院长王义强介绍，这家养老中心是佳木斯市规模较大的中高端养老机构之一。

记者看到，养老中心的房间约有30平方米，宽敞明亮。呼叫系统、有线电视、无线网络等基础设施实现全楼覆盖。如厕拉手、走廊扶手等设备设施也都是老年人专用的，十分完备。服务员、护理员全部持证上岗，为老年人提供专业的护理和服务。“现在的老年人选择养老机构，价格未必是考虑的首要因素了。很多老年人更看重环境、交通、就医、购物是否方便等。”王义强说。

有鱼有肉、六菜一汤、荤素搭配，每餐每天每周不重样，也是不少老年人选择在此居住的原因之一。今年83岁的姜景龙老人已经在此安心居住了近6年，他说：“花钱住养老院，我最看重的就是伙食。吃得好，身体才能健康。这里还经常组织娱乐活动，让我们身心都很愉悦。”

就医是否方便也是许多老年人选择养老院时考虑的关键因素。成立于2019年的佳木斯市郊区嘉会医养中心，就在一定程度上有效解决了养老院不便就医、医院不能养老的问题。

走进医养中心，只见医疗区设有内科、外科、中西医结合科、检验科等科室，同时配备了进口CT、彩超、心电机、生化仪等医疗设备，能够为入住老人提供专业护理、康复训练、健康管理、营养膳食、医疗保障等专业照顾服务。“我用半年多时间考察了好几家养老院，最后选定了这家，就是看中了这里有更好的医疗条件。”今年81岁的高秀英老人告诉记者，虽然自己身体还算健康，但考虑到随着年龄的增长，就医是否方便一定是选择养老机构的首要因素。

医养中心还配建了专业的适老设施设备，推行健康护理、康复保健、老年教育培训、心理慰藉等服务方式，为老年人提供舒适的居住环境和高品质的医护照料。“对老年人的医疗支撑特别重要，我们每天对所有住养老人都有心率、血糖、血压等健康监测，类似突发心脑血管疾病等，在这里都能够被及时发现、及时抢救。”佳木斯市郊区嘉会医养中心院长戴丹丹说。

2022年9月，黑龙江省出台《养老托育服务业发展专项行动方案（2022—2026年）》，提出到2026年，加快形成智慧养老托育服务新业态，全省养老床位供给总量达到25万张以上，同时依托社区养老服务设施，引导社区综合服务平台广泛对接老年人需求，提供就近就便消费服务，打造15分钟助老生活圈，支持物业企业、零售服务商等提供生活用品代购、照料看护、精神慰藉等定制养老服务。

在此背景下，大庆市肇源县积极创新养老服务新模式，启动公办养老机构“提档升级”工程，撤并条件差的区域中心敬老院5处，投资1300万元建设完成县中心敬老院。同时，不断优化机构养老服务有效供给，民办养老机构达到23家。2023年，当地以能力作风建设提升养老服务水平，新增合规民办养老机构养老床位数为近年来床位数增长最多的一年。

绥化市肇东市西园街道福园社区则以提高老人生活质量为根本出发点，辖区内老年大学、医疗门诊、商业网点、健身器材等服务设施齐全。社区还为老年人发放了老年便民卡，涉及辖区内的多家企业以及商超、理发店、粮油店等商户，老年人有相关需要，拨个电话便可享受上门服务。

“面对巨大的养老市场，我们不断推动居家和社区基本养老服务提升，在政策引导下，社区在方便老年人日常消费需求的同时，也涌现出各种新型业态，不断提升老年人的生活质量。”肇东市西园街道福园社区党总支书记刘立凯说。