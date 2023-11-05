“这里有食堂吧？”“不仅有食堂，我们还为老人配备不同的营养餐。如果您有需要，护理人员还可以把饭菜送到房间。”

10月17日，在河北省涞水县天和宜居康养中心，来自北京的61岁老人王秋菊正与工作人员反复沟通入住细节。“像我这样能够完全自理的老人入住，每月只需2000元。环境好，离北京近，价格也能接受，我来看过好几次，比较满意。”王秋菊说，这里距离北京市中心1个小时左右车程，养老消费成本比北京低，享受到的康养服务却没有打折。周边好几位亲戚朋友都在涞水县养老，正是朋友推荐她过来的。

记者在天和宜居康养中心看到，鱼池盆景、小桥流水、亭台楼阁错落有致，老人们三三两两在一起，有的修剪植物，有的拉家常，有的晒太阳。“中心2021年建成，一直受到京津老人的欢迎。仅半年时间，已经有300多位北京老人前来试住体验，三分之一的老人向我们表示有明确的预订想法。”康养中心负责人张进英表示，中心目前已入住来自北京、天津等地的老人300余名，大家看中的就是这里便捷的交通、优质的环境、实惠的价格和良好的服务。

涞水县位于北京市西南方向，地处太行山脉东麓北端，拒马河贯穿全境，与北京市门头沟区、房山区接壤110公里，距北京市中心90公里，距北京大兴机场50公里，距天津158公里，交通方便快捷，在承接北京康养、养老项目上具有得天独厚的综合优势。

北京居民王玉芬夫妇在这家康养中心常住。王玉芬的老伴患有免疫性疾病，每个月都需服用进口激素药品。“涞水县医院的药房专门给进这种药，到货就会通知我们。我把医保转过来了，都是按北京的比例结算，与在北京看病基本没区别。”王玉芬说。

医保异地实时结算大大方便了在涞水养老的京津老人。过去北京老人住在这里，看病就医需自己先行垫付医药费，繁琐的报销手续以及三四个月的报销周期让不少老人感觉很不便捷。“涞水共有21所医院可实时报销结算北京流入人口的医疗费用，报销目录、单价与北京同步。”涞水县民政局局长万永田说。

在天和宜居康养中心二楼，独立经营的医院正在紧锣密鼓地建设中。“医院设有全科、中医、妇科等共7个临床科室，以及各种影像检查和康复理疗等5个功能科室，10月底医院将试运行并申报医疗定点机构。”院长王静介绍，看病、康复一体化的服务机制让患有基础病、慢性病的老人不出门就能享受良好的医疗服务。“我们也和附近的三甲医院签订了协议，开通老人就医绿色通道，对需要转诊到专业医院的老人，安排专车进行接送，更好地对接当地医疗资源。”

随着旅居养老理念的兴起，越来越多的老人选择到外地养老，田园生活成为老年人的向往，养老个性化需求增大。为适应京津老年群体的需求，涞水县北郭下村租用农村闲置楼院房屋进行适老改造。“每个‘微院’都有块自留地，可以种菜、养花、建微景观，老人可以自行改造，一些有共同爱好的老人还可以搭伙居住。”北郭下村党支部书记李可永说，今后还将把村里100余户闲置农舍改造成能满足不同康养需求的小院，打造让京津老人住得起、住得好的养老“微院”。

近年来，涞水县科学把握人口老龄化带来的挑战和京津养老项目向河北延伸布局的机遇，充分发挥“区位临京、交通发达、生态宜居、人文和谐”四大优势，积极构建“文旅+康养+医养”融合发展新格局，推动养老服务体系高质量发展，着力打造“养生养老、涞水更好”的县域养老品牌。“接下来，我们将以满足新时代老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求为目标，充分利用良好的自然生态、便捷的区位交通、优质的养老服务，形成以景区旅居、机构医养、养老‘微院’为主体的多层次、多样化养老服务体系，为构筑京津冀一体化发展康养旅居新格局提供服务保障。”万永田说。

截至目前，涞水县现有养老机构10家，8个社区建有社区日间照料服务中心5个、日间照料服务站3个，社区日间照料服务设施达到全覆盖。15个乡镇建有乡镇区域养老服务中心9个。284个行政村建设了农村互助幸福院、邻里互助点200个，农村互助养老服务设施覆盖率达70%，形成了以县级为中枢、乡镇为重点、村级为基础的系统融合、分层分类、覆盖广泛、运行可持续的县乡村三级养老服务网络。