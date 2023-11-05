赤峰对夹 非遗里走出的味道

“赤峰对夹”是内蒙古赤峰市的特色食品之一，是赤峰人的“家乡味道”。当地人常说，如果到赤峰没有吃过对夹，等于没有到过赤峰。赤峰市文化和旅游局非遗科科长方向灵告诉记者，赤峰对夹具有传承久远、历史脉络清晰、技术复杂、风味独特等特点，具有鲜明的地域性和时代性。

对夹出现在赤峰人的餐桌上要上溯到100多年以前。相传上世纪初，河北人苏氏父子来到赤峰，由于贩羊生意不顺而把资金套住，一时难以抽本，遂暂时另谋出路，以卖烧饼为生。这种烧饼在赤峰非常有名，用小麦粉烤制而成，坚硬耐吃易带，俗称“哈达火烧”。后来，苏家受河北老家驴肉火烧启发，产生了做夹肉烧饼的想法，并把食材中的驴肉换成了熏肉。由于熏肉很符合当地人的口味，生意便随之红火起来。“刚开始人们叫它‘苏家哈达火烧’，后来嫌这名字太长不好记，遂按照它的形状和吃法，改称有地域特点又简洁的名字——对夹。”内蒙古赤峰市非遗项目“赤峰对夹制作技艺”代表性传承人、赤峰大唐餐饮有限公司董事长韩正泽说。

韩正泽早在30多年前就开始学习赤峰对夹制作手艺，2013年开始经营对夹店。“生意最好的时候我们同时开了40多家店。为了进一步扩大赤峰对夹的影响力，也为更好地传承这门手艺，我们从2015年开始进行非遗项目申报工作。在多方努力下，‘赤峰对夹制作技艺’于2018年列入内蒙古自治区第六批非物质文化遗产代表性项目名录。”韩正泽说。

赤峰市松山区市民郑文告诉记者，赤峰对夹是自己的“味蕾记忆”。每当跟外地朋友说起赤峰对夹，心里就有一种油然而生的亲切感。“小时候，妈妈工作忙的时候就把我放到楼下的对夹店，两个对夹配上一碗汤，吃完一天都是满满的幸福感。现在只要到外地多待一段时间，心里就会想这口。”

这一口是什么感觉呢？“外皮酥脆，里面层次分明而柔软，熏猪肉片儿薄而多汁，瘦而不柴、肥而不腻、韧而不破，一口咬下咔嚓酥脆，唇齿留香。”郑文向记者描述。

在呼和浩特市赛罕区的一家赤峰菜馆，工作人员告诉记者，来这里消费的客人以赤峰人居多，“只要赤峰人来这里就餐，基本必点的菜品就是赤峰对夹。也有不少外地人来这里尝鲜，评价都不错，基本上每天店里能卖一两百个对夹”。

赤峰市松山区铁东街道铁南对夹铺负责人张国栋表示，自己从小就爱吃对夹，正是这种热爱才选择加盟铁南对夹铺。“我的店在汽车站附近，来往坐车的人大多赶时间，就都愿意选择好吃又省事的对夹，实在着急带走吃也不影响味道。”张国栋说。

赤峰市每年会组织包括赤峰对夹在内的非遗项目到社区、学校、军营、景区等地进行展示。赤峰对夹作为独具地方特色的名片食品，已经被开发成赤峰市伴手礼，在促进当地文旅消费方面发挥了积极作用。

2018年，赤峰大唐餐饮有限公司投资建设了6000平方米的赤峰对夹专业技术研发中心和无菌化流水线生产车间，具备日产对夹10万个、熏肉制品3吨的产能。除了在线下门店销售，还通过线上销往全国各地。“目前赤峰市内外不少对夹店用的都是我们生产的产品。”韩正泽表示。

“赤峰对夹手艺人在传承赤峰对夹传统工艺的基础上，对口味、品种以及工艺等进行了丰富和改良，让消费者有更多的选择。改良后的对夹保质期更长、口感更好，也更方便线上销售。此外，我们正在积极打造具有影响力的赤峰对夹品牌。”韩正泽说。

方向灵表示：“我们将继续深挖非遗项目的商业潜力，深入研究产品的文化内涵、市场价值，创新经营思路，拓宽展销渠道，打造商品品牌，加大宣传推介，实现在保护中发展，在发展中保护。”