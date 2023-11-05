杭州禁止直播带货？谣言

杭州市商务局回应：网上流传的“杭州宣布禁止直播带货已经开始实施，禁止部分市场直播带货试点”等传言不实，是谣言。

最近，关于杭州禁止直播带货的消息在网上流传，引发广泛关注。杭州市商务局日前回应：网上流传的“杭州宣布禁止直播带货已经开始实施，禁止部分市场直播带货试点”等传言不实，是谣言。

商务部数据显示，今年前三季度，电子商务在扩内需、稳外贸、深化国际合作方面发挥了积极作用，其中直播电商等新业态发展势头强劲。全国直播电商销售额达1.98万亿元，增长60.6%，占网络零售额的18.3%，直播电商拉动网上零售额增速7.7个百分点。

近年来，直播带货已走进大众生活，不仅带火了商品销售，便利了公众消费，也带来了经济活力。如今，不光面膜、洗发水等快消品走进直播间，汽车、家具甚至房子也可通过直播销售。

“借力短视频平台，直播带货巧用大数据算法，让‘人找货’变为‘货找人’，深刻改变了商家和消费者之间的关系。”浙江工商大学经济学院教授郑勇军认为，主播可以快捷地匹配供需关系，有助于拉动消费和优化调整供应链产业链，不断为用户提供更好的产品、解决方案及提升用户购买体验，实现消费者和商家的共赢。

不过，直播带货的低门槛和高关注度在吸引很多人加入的同时，一些假冒伪劣、货不对版、优惠差异等问题也暴露出来。面对经济利益诱惑，部分主播甚至铤而走险，偷税漏税。去年以来，浙江部署开展了网络直播营销违法行为专项治理工作，剑指网络直播营销中虚假宣传、发布虚假违法广告、销售不符合食品安全标准的食品、侵犯知识产权等十方面重点违法行为，查处一批典型要案。

加强监管并不是禁止和限制发展，而是为了守住安全底线、法律底线，支持保障新业态新模式健康可持续发展，让直播带货走得更稳、更持久。“直播带货面临‘成长的烦恼’，不能一禁了之，也不应放任自流。完善违法失信的惩戒机制，使直播带货不敢失信、不能失信，是监管的初衷。”浙江省市场监管局网监分局局长金翔说。

据悉，杭州市司法局近日发布公告称，杭州市将编制系列重点产业合规指引，同时公开征集关于《直播电商产业合规指引（征求意见稿）》的意见建议。