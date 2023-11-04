第三届全国中医药现代化与产业创新大会在穗举行

近日，第三届中医药现代化与产业创新大会暨中国高技术产业发展促进会中医药现代化与产业创新专委会成立大会、2023年全国中医药科技成果直通车(广东站)在广州举行。本次大会旨在通过搭建覆盖全国的中医药科技成果转化平台，推动中医药科技成果转化落地，促中医药传承创新发展。

张伯礼院士在致辞中指出，“工欲善其事，必先利其器”，虽然中医药健康理念先进，但技术仍比较落后，实现中医药现代化和产业化跨越发展必须解决中医药关键技术装备这一瓶颈问题。

大会设立中医药技术装备路演专场，搭建中医药关键技术装备“精准对接+路演服务”平台，充分利用广东产业集群和政策优势，推动中医药关键技术装备创新研究以及联创院先行先试，打造中医药装备产业发展高地。来自中国中医科学院、江西中医药大学、辽宁中医药大学等全国八家科研院所、医院的科研团队，在会上进行智能化旋提手法、中医药智慧诊疗、中医眼诊仪、自动穴位识别治疗设备、智能针灸诊疗单元等中医药现代化装备技术的最新科研成果。

此外，此次大会举办“中医装备，标准先行”标准发布暨项目启动仪式，由联创院正式发布《中医红外热成像仪》标准，并启动《电动针灸诊疗床椅》《智慧针灸单元建设指南》以及《健康家居 健康数据采集及分析通用要求》三项团体标准，构建中医药装备检验检测标准体系，为中医药装备产品质量保驾护航，促进行业高质量发展。