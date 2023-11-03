浙江“中医处方一件事”改革：数字如何点亮传统中医？

中新网杭州11月2日电(张煜欢)作为中华优秀传统文化的瑰宝，中医药历经千年而不衰。在医疗技术水平不断进步的今天，“一人一方”的中医药如何统一标准，在数字化赋能之下实现传统与现代的结合，焕发新的光彩？

去年起，浙江全面开展“中医处方一件事”改革，建立省市县医疗机构协同、中医处方共享、数据互联互通的服务新模式，不断提高百姓看中医、用中药的获得感。11月2日，浙江“中医处方一件事”改革数智应用场景路演会在杭州举行，各单位展示创新应用场景的建设成果，交流分享经验做法，从而实现“一地创新、全省推广”。

随着经济社会发展和生活水平提高，百姓对中医药质量、安全方面的要求越来越高。“与此同时，中医药在传承发展中面临一些亟待破解的问题，比如传统中医的学术思想和经验传承后继乏人，也缺少相应的标准，中药创新体系仍待完善，上游的中药材产品质量参差不齐……这些都需要通过创新和改革加以推进完善。”浙江省卫生健康委中医药传承创新处副处长曾晓飞说。

针对中医药标准缺乏、能力不强、服务不足等难点、痛点问题，2022年3月，浙江围绕国家中医药综合改革示范区建设，全面启动“中医处方一件事”改革，构建处方、饮片、病历数字化标准体系，推动中医医疗机构临床、科研、服务、监管的系统性重塑。

一年多来，各地各单位积极探索开发应数智用场景。会上，浙江全省21家医疗卫生单位、5家企业分7个专题小组，就中医药数智应用场景的建设及成果进行了交流汇报。

由经验医学走向循证医学，是中医药传承创新的必然趋势。以中医智能辅助诊疗为例，针对主诉与诊断逻辑不符、理法方药不一致等问题，浙江省中医院开发了“中医门诊病历AI质控”应用，可将问题及时反馈给医生进行修改和完善，实现中医门诊病历的全程全量监管与AI智能检测。

“该应用基于深度学习与自然语言处理技术，对每份中医门诊病历的书写内容，在后结构化与实体关系提取的基础上，结合中医知识图谱、质控规则与智能检测模型，从病历形式和内涵两个方面进行逻辑性、合理性等校验，及时检测出可能存在的问题。”浙江省中医院副院长杨珺超说，该应用有助于实现中医门诊病历管理的智能化、精细化和人性化，促进中医医疗质量安全管理水平提升。

此外，浙江省中医院还建设名老中医智能传承辅助平台，孵化孪生机器人，实现对名老中医临床诊疗经验的智能挖掘、分析和运用，浙江省中山医院、嘉兴市中医院也在构建辅助诊疗平台，宁波市中医院建设的智能语音电子病历系统等，都为中医辅助诊断应用提供了规范化、标准化的病历基础。

还如中医数智惠民服务方面，杭州市卫生健康委打造AI体质辨识市级平台，让市民人人拥有“掌上中医”体质管家；宁波市卫生健康委、湖州市中医院、长兴县中医院等分别建设“预问诊——随访”服务、数字中医小屋、“数智检康站”，更好地发挥中医治未病、健康管理的优势。

在备受百姓关注的中药材质量方面，浙江省中医药研究院构建起中药全产业链服务平台，打通田间地头到医疗消费端的各个环节；杭州市中医院打造中药制剂全流程数字化追溯平台，建立透明、安全、可溯的全过程管理体系；浙江省新华医院开发中药饮片智能分级系统，为优质中药饮片的应用提供有力支持，加快促成中药材“优质优价”机制建立。

据统计，浙江已全面实施中医药标准化提升项目，制定统一的数字编码规则，对1749种中药饮片、1142种颗粒剂、322种中药制剂、516个穴位进行编码。

记者了解到，下一步浙江将纵深推进“中医处方一件事”改革，不断迭代升级数字创新场景应用，扩大智能化服务辐射范围，推动实现中医药“智医”“智药”“智研”“智治”。